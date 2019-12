27.12.2019

Kolping ist und bleibt modern und attraktiv

Die Wörishofer Vereinigung blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Auch im kommenden Jahr sind Sozialaktionen und kirchliches Engagement geplant

Von Bernhard Ledermann

Seit Jahren nimmt die Mitgliederzahl der Bad Wörishofer Kolpingfamilie zu. Inzwischen gehören 193 Mitglieder zu der kirchlichen Vereinigung. „Das ist der höchste Mitgliederstand seit dem Bestehen unserer Kolpingfamilie“, verkündete Ali Kistler beim Kolpinggedenktag stolz. Kistler ist seit vielen Jahren Kassier und gehört dem Vorstand der Kolpingfamilie an.

Da er auch für die Mitgliederwerbung zuständig ist, kann der hohe Mitgliederstand als sein Verdienst gesehen werden. Vorsitzender Thomas Dressel dankte ihm, dem „Mann hinter Allem“. Auf diverse Veranstaltungen, Vorträge, Aktionen und auf unterschiedliches soziales und gesellschaftspolitisches Engagement im Jahr 2019 blickte die Kolpingfamilie zurück. Gleichzeitig richtete der katholische Verein den Blick in die Zukunft.

Im vergangenen Januar fand eine Schuhsammelaktion statt. „36 große Umzugskartons gefüllt mit noch brauchbaren Schuhen konnten wir an die Aktion ‚Mein Schuh tut gut’ nach Köln schicken“, freute sich Ali Kistler, der Initiator der Schuhsammlung in Bad Wörishofen. Kistler kümmert sich auch um weitere Sammlungen: 23 Kilogramm Brillen leitete er im vergangenen Jahr an Sozialprojekte weiter, achteinhalb Kilogramm alte Handys konnten zum Verwerten an Kolping Köln und das Hilfswerk „Missio“ weitergeleitet werden. Die Briefmarkensammelaktion mit einem dauerhaften Sammelständer in der Stadtpfarrkirche St. Justina erbrachte über 22 Kilogramm Briefmarken. Auch Spendenerlöse erzielte die Kolpingfamilie und leitete diese an unterschiedliche Projekte weiter. Insgesamt 2800 Euro wurden verteilt: 849 Euro an die Kolpingstiftung Köln, 1000 Euro an die Bad Wörishofer Tafel, Schokonikoläuse im Wert von 126 Euro, 500 Euro für den neuen Pfarrsaal und 325 Euro für das Patenkind in Ruanda.

Vorsitzender Thomas Dressel dankte allen Helferinnen und Helfern, sowie der Vorstandschaft und ganz besonders dem rührigen Kassier Ali Kistler. Bereits in der Zeit vom 13. bis zum 18. Januar finde erneut eine Schuhsammelaktion bei Ali und Christl Kistler statt, kündigte Dressel an.

Außerdem dachte er bereits an das Kneippjubiläumsjahr 2021, in dem die Kolpingfamilie, die von Pfarrer Sebastian Kneipp mitgegründet worden war, einen Festgottesdienst gestalten will. Für langjährige Mitgliedschaft wurden Anneliese Filser und Ursula Kießler (beide 40 Jahre Mitglied) und Kurt Leuterer, der bereits 70 Jahre lang der Bad Wörishofer Kolpingfamilie angehört, geehrt.

