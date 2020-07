vor 2 Min.

Komet Neowise: Seltener Besucher am Himmel über Bad Wörishofen

Nur alle 5000 bis 7000 Jahre ist das Schauspiel zu sehen. Wann sich aufstehen oder wachbleiben lohnt.

Der Komet Neowise ist am Sternenhimmel über Bad Wörishofen zu sehen. Die Aufnahme entstand um 3.30 Uhr. Nur alle 5000 bis 7000 Jahre kommt der Komet der Erde so nah, dass er mit bloßem Auge zu erkennen ist. Frühaufsteher kommen auf ihre Kosten. Wer gerne ausschläft: Ab Mitte Juli steigt der Komet immer höher und wird auch früher sichtbar, zunächst nachts, dann am Abendhimmel, bei freier Sicht nach Norden. Allerdings leuchtet „Neowise“ dann nicht mehr so stark wie derzeit. (dpa)

Was über Neowise und seine Sichtbarkeit bekannt ist:

Komet Neowise derzeit mit bloßem Auge zu sehen

