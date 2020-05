23.05.2020

Komisch angeschaut

Hai Son Le erntete wegen seiner asiatischen Wurzeln schräge Blicke

Es war zu der Zeit, als das Coronavirus noch nicht in Deutschland angekommen war, ja, noch nicht mal in Europa, da erntete Hai Son Le schon schräge Blicke. Der 23-Jährige, dessen Eltern aus Vietnam stammen, ist in Deutschland geboren – doch als die Pandemie in China ihren Anfang nahm, wurde der Mindelheimer mit dem asiatischen Aussehen auf einmal komisch angeschaut, wie er erzählt. Er ist nicht der Einzige mit asiatischen Wurzeln, der von einer solchen Stigmatisierung gerade in der Corona-Anfangsphase berichtet.

Nachdem sein Kumpel Felix Förster, mit dem er Zeit verbracht hatte, Mitte März positiv auf Corona getestet wurde, stand auch bei Hai Son Le der Test an – und er war ebenfalls positiv. Ob Le sich bei seinem Freund angesteckt hatte oder ob sie sich beide beispielsweise beim gemeinsamen Besuch einer Bar infiziert haben, wird unklar bleiben. Zwei Wochen lang verbrachte der 23-Jährige in Quarantäne, seine Eltern mussten noch zwei Wochen dranhängen. Heute weiß er: „Bei mir war die Infektionskette vorbei.“

Ein bis zwei Tage lang ging es Hai Son Le nicht gut: Er litt unter Schüttelfrost, hatte die Heizung voll aufgedreht und fror trotz zwei Decken immer noch. Kopfschmerzen, Schwindel und Halsschmerzen kamen hinzu, und Husten. Einmal wachte er nachts auf und atmete schwer. „Aber ich weiß nicht, ob man sich das einbildet“, sagt er rückblickend. Angst habe er in dieser Zeit nicht verspürt, „aber die Decke fällt einem auf den Kopf“. Dennoch hält er die politischen Maßnahmen für sinnvoll – anders als vor seiner Erkrankung. „Ich dachte, dass das hochgepusht wird“, sagt der 23-Jährige. Er habe mit seinen milden Symptomen Glück gehabt, doch so gut gehe es ja nicht jedem Infizierten.

Er ist froh über die Hilfsbereitschaft seiner Freunde, die für ihn eingekauft und regelmäßig mit ihm telefoniert haben. Und Hai Son Le lobt das Unterallgäuer Gesundheitsamt. Es habe regelmäßig bei ihm angerufen und gefragt, wie es ihm geht. (home)

