Der Unterallgäuer Landrat tut zu wenig

Plus Landrat Alex Eder sollte unentschlossene Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer zur Impfung motivieren, findet unser Autor.

Das muss man Landrat Alex Eder immerhin lassen: Er bleibt seiner skeptischen Linie treu. Eine Corona-Impfung ist für ihn eine individuelle Angelegenheit. Und er sieht in einer Impfung offenbar mehr Gefahren als Segen. Ob er geimpft ist oder nicht, das will er öffentlich nicht sagen.