Der größere Weihnachtsmarkt ist eine Bescherung schon vor Weihnachten

Vom Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen wird auch der Einzelhandel profitieren, ist unser Autor überzeugt.

In Bad Wörishofen hat man sich offenbar schon etwas früher Gedanken als andernorts darüber gemacht, wie ein Weihnachtsmarkt in Pandemie-Zeiten stattfinden kann. Die Planungen waren schon weit fortgeschritten, als Bayerns Staatsregierung die Regeln für die Märkte stark lockerte. In Bad Wörishofen wird es deshalb heuer nicht nur einen Weihnachtsmarkt geben. Er wird sogar größer werden, als bislang.

Der Andrang auf dem Bad Wörishofer Weihnachtsmarkt wird groß sein

Damit erfüllt Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) einen oft geäußerten Wunsch aus der Bevölkerung – ein bisschen Bescherung also schon vor Weihnachten. Welzel kann jetzt zeigen, wie man einen Weihnachtsmarkt in der Corona-Zeit sicher gestalten und damit die Innenstadt in der Adventszeit beleben kann. Der Andrang aus den umliegenden Gemeinden, die erneut auf Weihnachtsmärkte verzichten, dürfte ihm sicher sein.

Davon wird die Wörishofer Geschäftswelt profitieren. Weihnachtsmärkte sind ja nicht nur ein beliebter Treffpunkt, sie sind auch ein wichtiges Zugpferd für den Einzelhandel.

