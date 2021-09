Endlich wird auf der Lautenwirtswiese in Mindelheim gebaut

Plus Nachdem sich die beteiligten Partner in Detailfragen lange nicht einig wurden, baut die Firma Glass jetzt Mehrfamilienhäuser auf der Lautenwirtswiese. Es wurde auch Zeit.

Vor vier Jahren legten sich die allermeisten Stadträte mit Bürgermeister Stephan Winter an der Spitze mächtig ins Zeug, um mehr Wohnraum zu ermöglichen. Ein Bürgerentscheid gegen die gewünschte Bebauung der Lautenwirtswiese war am Anrollen. Dagegen brachte die Stadt ein Ratsbegehren auf den Weg. Nach Auszählung der Stimmen im Dezember 2017 war klar: Es kann gebaut werden.