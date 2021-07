Freie Wähler: Die Wahlkämpferin, die nicht für sich kämpfen will

Plus Zum Treffen der Freien Wähler in Mindelheim kam auch Direktkandidatin Mariana Braunmiller. Über sich sprechen mochte sie auch nach einer expliziten Aufforderung nicht.

Stellen Sie sich vor, es ist Wahlkampf. Die Direktkandidatin der Partei schaut bei der Mindelheimer Basis vorbei. Ein Heimspiel.