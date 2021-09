Im Kampf gegen Corona im Unterallgäu: Lassen Sie sich impfen!

Plus Viele Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer sind beim Thema Impfen zu zögerlich. Und das, obwohl die Fakten eindeutig sind.

Die Fakten sind eindeutig: Die Impfstoffe gegen die Covid-19-Erkrankungen wirken eindrucksvoll. Sie schützen vor schweren Krankheitsverläufen. Und sie sind die einzige Chance, die Corona-Pandemie ein für allemal zu überwinden. Fast drei Milliarden Menschen sind inzwischen geimpft. Die positiven Folgen sind im Vergleich zu den Minirisiken mehr als deutlich.