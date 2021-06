Tötungsdelikte: Warum kommt die Wahrheit nicht schneller ans Licht?

Zwei Bluttaten innerhalb weniger Tage - und viele Fragen. Die beiden Fälle in Bad Wörishofen und Wiedergeltingen sind kompliziert. Es geht auch um den Ruf der Polizei.

Zwei brutale Tötungsdelikte innerhalb weniger Tage – das kommt auch in Kriminalitätsschwerpunkten nicht alle Tage vor. Im beschaulichen Unterallgäu jedoch sorgen solche Gewaltverbrechen für Erschütterung, Abscheu und auch Angst. Daher ist es wichtig, schnell für Aufklärung zu sorgen – so schnell wie möglich.

Nur ist das „richtige Leben“ eben kein TV-Tatort und auch die coolen CSI-Ermittlerinnen sind eben nur in den US-Krimiserien zu sehen. So schnell wie dort auch komplizierte Fälle spielend leicht gelöst werden, so weit ist das entfernt von der kriminalistischen Wirklichkeit der real existierenden Kripo-Fahnder.

Musste eine Frau sterben, weil ihr Lebensgefährte hinter einen Seitensprung gekommen war?

Die beiden Fälle in Bad Wörishofen und Wiedergeltingen sind kompliziert und gerade weil in beiden Fällen das jeweilige Motiv bekannt zu sein scheint, sind die Ermittlungen noch emotionaler. Eifersucht soll der Grund gewesen sein, warum die mutmaßlichen Täter zu einem Messer gegriffen haben. In Wiedergeltingen war wohl der mutmaßliche Nebenbuhler das Opfer, in Bad Wörishofen soll ein 27-Jähriger seine Lebensgefährtin auf brutalste Weise umgebracht haben, weil er hinter einen angeblichen Seitensprung gekommen sein soll.

Das alles muss aber erst mal wasserdicht nachgewiesen werden – das ist jetzt der (schwierige) Job der Kriminalisten. Und hier ist maximale Sorgfalt angezeigt, denn wenn auch nur der kleinste Ermittlungsfehler vor Gericht entdeckt wird, dann ist nicht nur eine angemessene Verurteilung in Gefahr, sondern auch der Ruf der Polizei nimmt Schaden. Und der hat ja angesichts der nach wie vor seltsamen Suspendierung von Ex-Polizeichef Thomas Maier ohnehin schon schwer gelitten. Inzwischen wurde ihm endgültig verboten, seine Dienstgeschäfte auszuführen.

Aber auch in diesem Fall gilt: Die vielleicht berechtige Neugier der Öffentlichkeit muss zurück stehen, die Sorgfalt bei den Ermittlungen ist viel wichtiger. Das ist zwar unbefriedigend, aber notwendig.