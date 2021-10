Überzeugender Start des neuen CSU-Kreischefs im Unterallgäu

Plus Bei den Bundestagswahlen und der Landratswahl war die CSU im Unterallgäu zuletzt nicht so erfolgreich wie erhofft. Der neue Kreischef wagt nun einen Neuanfang.

Die CSU im Unterallgäu hat schwierige Wahlen hinter sich. Herbe Verluste bei der Bundestagswahl in der Kernwählerschaft und auf Kreisebene muss die CSU seit 15 Jahren den wichtigsten politischen Posten den Freien Wählern überlassen. Seit dem volksnahen Hermann Haisch ist es der Partei nicht mehr gelungen, den Landrat zu stellen. Die tieferen Gründe liegen weniger an den Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt haben.