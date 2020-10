22.10.2020

Kommt „Udo“ nach Bad Wörishofen?

Plus Sensationsfund aus der Tongrube soll in der Kneippstadt Bad Wörishofen zu sehen sein.

Alles ist bereit für die erste öffentliche Schau zu „Udo“, dem Menschenaffen, der im Allgäu den aufrechten Gang erlernt haben soll. Die Knochenfunde aus der Nähe von Schlingen würde auch die Stadt Bad Wörishofen gerne zeigen. Daran wird derzeit gearbeitet.

Ab Samstag, 24. Oktober, ist in den ehemaligen Feuerwehrgebäuden in Pforzen die Schau „Sensation Udo und die Evolution“ zu sehen. Neben den „Udo“-Überresten werden auch die vielen weiteren Funde, die es in der Grube im Pforzener Ortsteil Hammerschmiede gab, in den Kontext der menschlichen Entwicklungsgeschichte gestellt.

Bei einer eigens anberaumten Führung sollen die Möglichkeiten für Bad Wörishofen ausgelotet werden

Bei einem eigenen Termin mit Führung durch die Ausstellung wurden Vertreterinnen des Kur- und Tourismusbetriebes Bad Wörishofen bedacht. Dabei wolle Bad Wörishofen in Pforzen ausloten, ob und wie die Ausstellung nach Bad Wörishofen kommen kann. Das teilte die Stadt Bad Wörishofen auf Nachfrage mit. Schon als der Fund damals öffentlich wurde, hatte man in Bad Wörishofen gehofft, von „Udo“ auch touristisch profitieren zu können.

Der Fund von Udo im Allgäu vor einem Jahr war spektakulär - es handelt sich wohl um den ältesten aufrecht gehenden Affen. Doktorandin Josi Hartung erklärt, wie an der Grabungsstätte bei Pforzen gearbeitet wird. Video: Ida König

Die Ausstellung in Pforzen läuft vom 24. Oktober bis zum 22. November und ist donnerstags von 17 bis 20 Uhr, freitags von 15 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 08346/560 oder E-Mail j.freuding@live.de zu sehen. (m.he, maf)

