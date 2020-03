16:39 Uhr

Kommunalwahl 2020 - Ergebnisse in Salgen: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Wahlergebnisse: Nach der Kommunalwahl 2020 in Salgen können Sie hier die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl nachlesen.

Die Kommunalwahl in Bayern findet alle sechs Jahre statt. Dieses Jahr fällt der Termin auf den Sonntag, 15. März 2020. Die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Salgen im Kreis Unterallgäu sollen noch am Abend des 15. März feststehen. Alle aktuellen Wahlergebnisse lesen Sie dann hier in diesem Artikel.

Aktuelle Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Salgen: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Öffnungszeiten der Wahllokale in Salgen lauten: 8 bis 18 Uhr. Sobald die Lokale schließen, werden die Stimmen ausgezählt. Aktuelle Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 finden Sie hier:

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur Gemeinderat-Wahl in Salgen an dieser Stelle.

Seit 2008 ist Johann Egger der Rathauschef in Salgen. Zur Bürgermeister-Wahl 2020 ließ er sich nicht als Kandidat aufstellen. Roland Hämmerle wird an seiner Stelle kandidieren.

Am 15. März können in der Gemeinde Salgen mit rund 1460 Einwohnern zwölf Gemeinderäte gewählt werden. Salgen ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen.

Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl: Ergebnis der Gemeinderatswahl in Salgen, Unterallgäu

Bei der Kommunalwahl vor sechs Jahren lag die Wahlbeteiligung in der Gemeinde bei etwa 63,9 Prozent. Das waren die Wahlergebnisse in Salgen im Jahr 2014:

Freie Wählergruppe: 46,5 Prozent, 6 Sitze

Wählervereinigung Hausen: 29,2 Prozent, 3 Sitze

Freie Wählergemeinschaft Bronnen: 24,3 Prozent, 3 Sitze

