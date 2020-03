vor 1 Min.

Kommunalwahl 2020 - die Ergebnisse in Lachen: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Wahlergebnisse: Nach der Kommunalwahl 2020 in Lachen finden Sie die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in diesem Artikel.

Die Kommunalwahl in Bayern findet alle sechs Jahre statt. Dieses Jahr am Sonntag, dem 15. März 2020 - auch in Lachen im Kreis Unterallgäu. Die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl sollen noch am Abend des 15. März feststehen. Mehr zu den aktuellen Wahlergebnissen lesen Sie dann hier in diesem Artikel.

Aktuelle Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Lachen: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Öffnungszeiten der Wahllokale in Lachen lauten: 8 bis 18 Uhr. Sobald diese schließen, beginnen die Auszählungen. Aktuelle Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 finden Sie hier:

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur Gemeinderat-Wahl in Lachen an dieser Stelle.

Seit 2014 ist Josef Diebolder der Rathauschef in Lachen. Auch zur Bürgermeister-Wahl 2020 ließ er sich als Kandidat aufstellen.

Das ist das Ergebnis der Bürgermeisterwahl 2020 in Lachen: Josef Diebolder erreicht 86,5 Prozent der Stimmen.

Josef Diebolder erreicht 86,5 Prozent der Stimmen. Das ist das Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 in Lachen: Auf die CSU /Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock Lachen entfallen 7 Sitze, auf die Freien Wähler Lachen 5 Sitze.

Am 15. März können in der Gemeinde Lachen mit rund 1620 Einwohnern zwölf Kandidaten in den Gemeinderat gewählt werden. Lachen ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg.

Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl: Ergebnis der Gemeinderatswahl in Lachen

In der Kommunalwahl vor sechs Jahren lag die Wahlbeteiligung in der Gemeinde Lachen bei etwa 62 Prozent. Das waren die Wahlergebnisse im Jahr 2014:

CSU/Überparteiliche Wählergemeinschaft und Bürgerblock: 6 Sitze

Freie Wähler: 6 Sitze

