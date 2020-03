vor 32 Min.

Kommunalwahl 2020 in Bad Wörishofen: Alle Ergebnisse zur Bürgermeister- und Stadtrat-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl in Bad Wörishofen gibt es am Abend des 15. März. Wie fallen die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Stadtrat-Wahl aus?

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Am 15. März entscheiden die Wahlberechtigten von Bad Wörishofen bei der Kommunalwahl 2020 über Bürgermeister und Stadtrat. Amtsinhaber Paul Gruschka wird sich nochmal für die Bürgermeisterwahl aufstellen lassen. Neben ihm gibt es noch fünf weitere Kandidaten. Wer sind die Kandidaten der Bürgermeisterwahl in Bad Wörishofen? Wie viele Sitze können für den Stadtrat gewählt werden? Lesen Sie hier die Antworten. Die Wahlergebnisse sollen noch am Abend des 15. März vorliegen.

Aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bad Wörishofen: Bürgermeister- und Stadtrat-Wahl

Zwischen 8 und 18 Uhr haben Stimmberechtigte in Bayern am 15. März 2020 die Gelegenheit bei der Kommunalwahl ihren Stimmzettel in den Wahllokalen einzuwerfen - auch in Bad Wörishofen. Sobald die Stimmen gezählt sind, informieren wir Sie über die Ergebnisse.

Das ist der neue Stadtrat von Bad Wörishofen

CSU : Stefan Welzel (6399 Stimmen), Michaela Bahle-Schmid (4348), Ilse Erhard (3182), Ludwig Kreuzer (2944), Josef Kunder (2779) Hubertus Bader (2664), Christine Waibl (2506), Konrad Hölzle (2284)



: (6399 Stimmen), (4348), (3182), (2944), (2779) (2664), (2506), (2284) Freie Wähler : Paul Gruschka (5304), Thomas Vögele (5124), Joachim Nägele (2061), Wolfgang Hützler (2055), Pia Gruschka (1873)



: (5304), Thomas Vögele (5124), (2061), Wolfgang Hützler (2055), (1873) Grüne: Doris Hofer (4982), Daniel Pflügl (3164), Paola Rauscher (1694), Johann Suiter (1303)



(4982), (3164), (1694), (1303) Generation Fortschritt: Dominic Kastner (8700), Patrick Maul (2360), Sebastian Dietrich (2248), Christin Nägele (2172)



(8700), (2360), (2248), (2172) ÖDP : Ludwig Filser (2522)



: (2522) FDP : Alexandra Wiedemann (852)



: (852) SPD : Sybille Dörner (1429).



In Bad Wörishofen gibt es sechs Bewerberinnen und Bewerber für das Bürgermeisteramt. Das sind die Amtsanwärter:

Amtsinhaber Paul Gruschka ( FW )

( ) Stefan Welzel ( CSU )

( ) Doris Hofer (Grüne)

(Grüne) Alexandra Wiedemann ( FDP )

( ) Regine Glöckner (Pro Kneippstadt)

(Pro Kneippstadt) Dominic Kastner (Generation Fortschritt)

Bad Wörishofen hat im gesamten Landkreis die höchste Anzahl an Bewerbern für das Amt zum Bürgermeister.

Ergebnis der Kommunalwahl in Bad Wörishofen: Wahlergebnisse der vergangenen Stadtrat-Wahl

Wie viele Sitze in den Stadtrat gewählt werden, ist von der Anzahl der Einwohner abhängig. Im Stadtrat von Bad Wörishofen stehen mit fast 16.000 Einwohnern demnach 24 Sitze zur Verfügung, die am 15. März neu vergeben werden.

Bei der vergangenen Kommunalwahl in Bad Wörishofen lag die Wahlbeteiligung bei etwa 53 Prozent. Lesen Sie hier die Ergebnisse der Stadtrat-Wahl aus dem Jahr 2014 auf einen Blick:

CDU : 10 Sitze

: 10 Sitze SPD : 3 Sitze

: 3 Sitze Grüne: 3 Sitze

Freie Wählervereinigung: 7 Sitze

FDP : 1 Sitz

