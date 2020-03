16:07 Uhr

Kommunalwahl 2020 in Pfaffenhausen: Ergebnisse der Gemeinderat-Wahl

Ergebnisse: In Pfaffenhausen findet am 15. März die Kommunalwahl 2020 statt. Wie fallen die Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl aus? Gibt es auch eine Bürgermeister-Wahl?

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Pfaffenhausen finden Sie am 15. März hier in diesem Artikel. Eine Bürgermeisterwahl wird es in der Marktgemeinde nicht geben. Wir informieren aber über die Wahlergebnisse der Gemeinderat-Wahl.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Pfaffenhausen: Gemeinderat-Wahl - aber keine Bürgermeister-Wahl

Zwischen 8 und 18 Uhr können Wähler in Pfaffenhausen am 15. März 2020 ihre Stimmzettel abgeben. Sobald die Auszählungen abgeschlossen sind, informieren wir Sie hier über die Ergebnisse.

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Pfaffenhausen an dieser Stelle.

Pfaffenhausens Bürgermeister Franz Renftle wurde erst im Jahr 2017 zum Bürgermeister der Marktgemeinde gewählt, deshalb findet dieses Jahr keine Bürgermeisterwahl statt. Über den Gemeinderat können Stimmberechtigte bei der Kommunalwahl 2020 allerdings wie gewohnt entscheiden. Mit etwa 2600 Einwohnern stehen 14 Sitze zur Verfügung.

Ergebnis der Kommunalwahl in Pfaffenhausen: Wahlergebnisse der vergangenen Gemeinderatswahl

Insgesamt 60 Prozent der stimmberechtigten Pfaffenhausener wählten bei der Kommunalwahl in Bayern vor sechs Jahren. Lesen Sie hier die Ergebnisse der Gemeinderatwahl aus dem Jahr 2014 im Überblick:

CSU/Freie Wähler: 7 Sitze

Unabhängige Bürgergemeinschaft: 7 Sitze

