Kommunalwahl 2020 in Rammingen: Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Nach der Kommunalwahl 2020 in Rammingen finden Sie die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in diesem Artikel.

Rammingen: Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 sollen am 15. März vorliegen. Die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl lesen Sie dann hier.

Am 15. März findet die Kommunalwahl 2020 in Bayern statt - auch in der Gemeinde Rammingen im schwäbischen Landkreis Unterallgäu. Die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl sollen am Sonntagabend feststehen. Ab 18 Uhr laufen in ganz Bayern die Auszählungen. Aktuelle Wahlergebnisse erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Kommunalwahl 2020 - Ergebnisse: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Rammingen

Wer seine Stimmzettel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern abgeben möchte, hat am 15. März zwischen 8 und 18 Uhr Zeit dazu. Danach werden die Wahlurnen ausgezählt. Die aktuellen Wahlergebnisse finden Sie hier:

Anton Schwele ist seit 1996 Bürgermeister von Rammingen. Bei der Bürgermeister-Wahl 2020 wird er ebenfalls kandidieren und hofft auf eine weitere Amtszeit. Für die Bürgerliste Rammingen geht Ulrike Degenhart als Bürgermeisterkandidatin ins Rennen.

In der Gemeinde Rammingen können am 15. März zwölf Kandidaten in den Gemeinderat gewählt werden.

Ergebnis der Gemeinderatswahl: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Rammingen

In der Kommunalwahl vor sechs Jahren lag die Wahlbeteiligung in Rammingen bei etwa 74,1 Prozent. Die Wahlergebnisse von 2014 sehen Sie hier:

Freie Wählergemeinschaft: 38,2 Prozent, 5 Sitze

Unabhängige Wählergemeinschaft: 36,5 Prozent, 4 Sitze

Bürgerliste: 25,4 Prozent, 3 Sitze

