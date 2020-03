vor 35 Min.

Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Mindelheim: Bürgermeister- und Stadtrat-Wahl

Ergebnisse der Stadtrat- und Bürgermeister-Wahl in Mindelheim: Die Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 finden Sie ab dem 15. März hier.

Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020: In Mindelheim stehen am 15. März die Bürgermeister- und die Stadtrat-Wahl an. Die Wahlergebnisse bekommen Sie aktuell hier.

Am 15. März 2020 findet auch in Mindelheim im Landkreis Unterallgäu die Kommunalwahl 2020 statt. Amtsinhaber Dr. Stephan Winter wird sich nochmal für die Bürgermeisterwahl aufstellen lassen. Wie viele Sitze für den Stadtrat gewählt werden können und wie die Ergebnisse der Stadtrat-Wahl vor sechs Jahren ausgefallen waren, lesen Sie hier. Wahlergebnisse sollen noch am Abend des 15. März veröffentlicht werden.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: Bürgermeister- und Stadtrat-Wahl in Mindelheim

Die Wahllokale haben zur Kommunalwahl in Bayern am 15. März 2020 von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wahlergebnisse für die Stadtrat- und Bürgermeisterwahl in Mindelheim gibt es schon am Abend des Wahltages. Sobald die Stimmen gezählt sind informieren wir Sie über die Ergebnisse.

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Stadtrat-Wahl in Mindelheim an dieser Stelle.

Die amtierende Bürgermeister und CSU-Politiker Dr. Stephan Winter tritt auch bei der Kommunalwahl 2020 als Bürgermeisterkandidat an. Wie viele Sitze in den Gemeinderat gewählt werden, ist von der Anzahl der Einwohner abhängig. Demnach sehen im Stadtrat von Mindelheim mit etwa 15.000 Einwohnern 24 Sitze zur Verfügung, die am 15. März durch die Gemeinderatwahl neu vergeben werden.

Ergebnis der Kommunalwahl in Mindelheim, Unterallgäu: Wahlergebnisse der Stadtrat-Wahl

In der Kommunalwahl 2014 in Mindelheim lag die Wahlbeteiligung bei etwa 49 Prozent. Lesen Sie hier die Ergebnisse der Stadtrat-Wahl vor sechs Jahren auf einen Blick. Alle Zahlen stammen vom Bayerischen Landesamt für Umwelt:

CSU : 9 Sitze

: 9 Sitze SPD : 4 Sitze

: 4 Sitze GRÜNE: 2 Sitze

Freie Wähler : 5 Sitze

: 5 Sitze Mindelheimer Bürgergemeinschaft e.V.: 3 Sitze

ÖDP : 1 Sitz

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen