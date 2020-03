08:20 Uhr

Kommunalwahl in Stetten: Ergebnisse der Gemeinderat-Wahl 2020

Die Ergebnisse der Gemeinderat-Wahl in Stetten bekommen Sie hier zur Kommunalwahl 2020 in Bayern. Wie lauten die Wahlergebnisse? Gibt es eine Bürgermeister-Wahl?

In Stetten im Kreis Unterallgäu wird bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern am 15. März ein neuer Gemeinderat gewählt. Eine Bürgermeisterwahl findet nicht statt. Die Ergebnisse werden noch am Wahltag feststehen. Die aktuellen Wahlergebnisse lesen Sie dann hier in diesem Artikel.

Kommunalwahl 2020 - aktuelle Ergebnisse in Stetten: Gemeinderat-Wahl - aber keine Bürgermeister-Wahl

Am Tag der Kommunalwahl, am 15. März 2020, haben die Wahlberechtigten von 8 bis 18 Uhr Zeit, ihre Stimmzettel abzugeben. Sobald die Wahlergebnisse feststehen, werden Sie hier informiert.

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Stetten an dieser Stelle.

Uwe Gelhardt wurde erst im Jahr 2019 zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt. In Stetten findet dieses Jahr demnach keine Bürgermeisterwahl statt.

Die Anzahl der Sitze im Gemeinderat hängt von der Einwohnerzahl ab. In Stetten leben etwa 1400 Menschen. Da die Gemeinde im Kreis Unterallgäu damit in die Kategorie zwischen 1000 und 2000 Einwohner fällt, wird es wieder zwölf Gemeinderäte geben.

Ergebnis der Gemeinderatswahl: Wie sahen die Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Stetten aus?

Mit 69,2 Prozent der Stimmen sicherte sich die Gruppierung CSU/Unabhängige Bürger die meisten Sitze im Gemeinderat. Das waren die Ergebnisse der Gemeinderat-Wahl bei der Kommunalwahl 2014 in Stetten:

CSU /Unabhängige Bürger: 8 Sitze

/Unabhängige Bürger: 8 Sitze Dorfgemeinschaft Erisried: 4 Sitze

