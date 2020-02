vor 5 Min.

Kommunen stöhnen unter dem Steuerrecht

Plus In Mindelheim kontrolliert ein Fachmann seit einem Jahr, für welche Zahlungsvorgänge Umsatzsteuer anfällt. Der Bürgermeister sieht aber nicht nur den Aufwand.

Von Johann Stoll

Europa misst dem Wettbewerbsrecht hohe Bedeutung zu. Wenn Kommunen dieselben Dienstleistungen anbieten wie private Firmen, dürfen sie steuerlich nicht besser gestellt werden. Das war die Grundüberlegung der Europäischen Union, die in die sogenannte Mehrwertsteuersystemrichtlinie mündete. Deutschland hat durch das Steueränderungsgesetz 2015 neu geregelt, wie die öffentliche Hand als Unternehmer bei der Umsatzsteuer eingestuft wird. Die Neuregelung tritt damit grundsätzlich ab 1. Januar 2017 in Kraft. Die Kommunen können jedoch eine Übergangsfrist bis 31. Dezember 2020 in Anspruch nehmen, um das neue Recht umzusetzen. Städte und Gemeinden haben also nicht einmal mehr elf Monate Zeit, sich auf die neuen Spielregeln einzustellen.

Bisher mussten Kommunen grundsätzlich keine Umsatzsteuer zahlen. Ausnahmen galten für sogenannte Betriebe gewerblicher Art. In Mindelheim sind das unter anderem das Wasserwerk, der Forumsbetrieb, die Bäder und die Tiefgarage. Die Neuregelung hat große Folgen für alle Kommunen. Als der Gesetzgeber 2015 das Umsatzsteuergesetz neu geändert hat, war Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter schnell klar: Die Stadt muss handeln, will sie nicht Gefahr laufen, sich eines nicht allzu fernen Tages der Steuerhinterziehung schuldig zu machen. Nicht in allen Rathäusern ist verinnerlicht, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Für Fehler würden Bürgermeister Winter und sein Kämmerer haften Zwar hat der Gesetzgeber eine Übergangsfrist von fünf Jahren eingeräumt. Aber vom 1. Januar 2021 an werden Kommunen, wenn sie unternehmerisch handeln, genauso behandelt wie Privatfirmen. Niemand verlange von einem Bürgermeister oder Kämmerer, dass er sich im Steuerrecht gut auskennt, sagt Winter. Aber Bürgermeister und Kämmerer müssen ihre Kommune steuerrechtlich korrekt führen. Geschieht das nicht, haften der Rathauschef und sein Kämmerer. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Konsequenz: Mindelheim hat sich bereits vor einem Jahr personell verstärkt. Der Diplombetriebswirt Christian Mayr wechselte von einer renommierten Steuerkanzlei ins Rathaus. Sein Job kommt einer Herkulesaufgabe gleich. Mayr klopft nun sämtliche Einnahmen und Ausgaben der Stadt dahingehend ab, ob sie umsatzsteuerrelevant sind. Bei geschätzt mehreren tausend Zahlungsvorgängen pro Jahr mag sich jeder selbst ausrechnen, was das für ein hoher Aufwand ist. Der Kopierer in der Mindelheimer Stadtbücherei hat steuerlich zwei Seiten Der Steuerexperte spricht von Haushaltsscreening. Später sollen die einzelnen Abteilungen so weit geschult sein, dass sie selbst richtig einschätzen können, ob Umsatzsteuer anfällt oder nicht. Wer muss steuerlich relevante Sachverhalte, steuerliche Pflichten erkennen und erfassen? Da gibt es noch viel Aufklärungsbedarf in den Rathäusern. Bürgermeister Winter nennt ein Beispiel. In der Stadtbücherei steht ein Kopierer. Der wird zum Teil für die Verwaltung genutzt, zum Teil aber auch von Bürgern, die etwas kostenpflichtig kopieren. Kopien, die im Rahmen der Verwaltungstätigkeit gefertigt werden, sind – wie bereits vor dem Steueränderungsgesetz – nicht relevant für die Umsatzsteuer. Der zweite Teil der Nutzung aber steht quasi in Konkurrenz zu einem Copyshop eines privaten Unternehmens. Aufgrund der Steuerrechtsänderung unterliegt nun die Kommune mit diesen Umsätzen, um keinen Vorteil gegenüber dem Privat-Unternehmer zu haben, den allgemeinen Regeln der Umsatzsbesteuerung. Das hat zur Folge, dass hieraus eine Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent an das Finanzamt zu entrichten ist. Damit die Kommune finanziell nicht belastet wird, erhöhen sich künftig die Kosten um 19 Prozent für jede Kopie. Der Kopierer muss künftig steuerlich also von zwei Seiten betrachtet werden mit entsprechend hohem Verwaltungsaufwand. Bürgermeister Winter sieht aber auch positive Seiten. Ob Forum, Tiefgarage oder die Bäder – sie alle sind Zuschussbetriebe. Wird in diese investiert, kann die Stadt Vorsteuern abziehen. „Da geht es um beträchtliche Summen“, sagt Winter, die schon mal im sechsstelligen Bereich liegen. Um diese Beträge wird also der Steuertopf der Stadt entlastet.

