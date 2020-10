vor 2 Min.

Konrad Krötzsch ist ein Mindelheimer Sachse

Plus Der in Sachsen aufgewachsene Konrad Krötzsch hat sich in Mindelheim eine Existenz aufgebaut. Warum er an die DDR nicht nur ungute Erinnerungen hat.

Von Johann Stoll

Konrad Krötzsch kennt beide Welten, Ost und West. Geboren wurde er 1964 im beschaulichen Schwarzenberg im sächsischen Erzgebirge, wo er seine Kindheit verbrachte. Das war tiefste DDR, und doch irgendwie schön. Ihm fehlte es an nichts, zumal die Zeiten auch im Sozialismus milder geworden waren. In den 70er Jahren musste kein Schüler mehr jeden Morgen mit Helm auf dem Kopf die DDR-Fahne im Schulhof hissen, wie das noch in den 60er Jahren der Fall war.

Vor 30 Jahren hat die DDR aufgehört zu existieren. Die Menschen waren auf die Straße gegangen und hatten sich gegen die SED aufgelehnt. Als der Druck von der Straße zu groß wurde, fiel die Mauer. Für Konrad Krötzsch könnte der 30. Jahrestag des Tags der Deutschen Einheit ein besonderer Festtag sein. Ist es aber gar nicht. „Ohne Ihren Anruf hätte ich das wahrscheinlich gar nicht als besonderen Tag wahrgenommen“, sagt er.

Die Einheit ist für den Mindelheimer eine Selbstverständlichkeit

Längst ist die deutsche Einheit für ihn und seine Familie zur Selbstverständlichkeit geworden. Weil er gute Noten hatte, durfte Konrad Krötzsch in den 80er Jahren wie sein Vater Zahnmedizin studieren. In der Partei war er nie. Er ging nach Leipzig an die Universität. Leipzig war anders als der Rest der DDR: Leipzig war Messestadt. Abertausende von ausländischen Besuchern strömten jedes Jahr zur Herbstmesse in die Stadt. Konrad Krötzsch erinnert sich, dass sogar das Studentenwohnheim vorübergehend leer geräumt wurde, damit die Besucher aus aller Welt Platz fanden.

Die DDR-Oberen taten alles, ihre Stadt in bestem Licht zu präsentieren. Die Kultur- und Kunstszene war beachtlich. Und sogar kritische Töne im Kabarett waren als Ventil geduldet. 1989 unmittelbar vor dem Ende der DDR beendete Krötzsch sein Studium. Von den späteren Demonstrationen in Leipzig bekam er direkt nichts mehr mit. Sein Weg führte ihn nach Torgau an die Elbe, wo er eine Stelle als Zahnarzt in einer Polyklinik angetreten hat. Nach einem Jahr kam mit der Wende das Aus für die Klinik.

Mediziner hatten in der DDR ein garantiertes Einkommen

Keiner der Ärzte hat je eine eigene Praxis geführt und Rechnungen gestellt. Das monatliche Einkommen war garantiert, egal wie viel jemand gearbeitet hat. Es gab zwar Leistungsvorgaben, sagt Krötzsch, und man wurde auch mal ermahnt, wenn man diese nicht erreichte. Wirkliche Folgen hatte das aber keine. Entsprechend war die Leistung. Dabei konnte sich die medizinische Versorgung in der DDR durchaus sehen lassen. Das Modell der Polykliniken wird inzwischen im Westen mit den Medizinischen Versorgungszentren nachgeahmt. Die schlechte materielle Ausstattung machte allerdings immer wieder zu schaffen. Schleifkörper wie Diamanten gab es zu wenige. Auch an Edelmetallen fehlte es. „Die Zahntechnik war eher auf einem einfachen Level“, sagt Krötzsch. Implantate waren nicht üblich.

Aus Sachsen ging es erst nach Kaufbeuren, dann ins Unterallgäu

Dass er seinen Job los war, machte ihm damals keine Sorgen. „Wir waren jung, und die Welt stand uns offen“. Es sei eine richtige Aufbruchstimmung gewesen. Also ging es nach Bayern. Konrad Krötzsch wurde angestellter Zahnarzt in Kaufbeuren. Von Bayern hatte er eine hohe Meinung. Darin wurde er noch von seinem Bruder bestärkt, der seit 1987 in Regensburg lebt und nur Gutes zu berichten wusste.

1993 gründete Konrad Krötzsch seine eigene Praxis in Mindelheim und hat den Schritt noch keine Minute bereut. „Ich fühle mich hier richtig wohl“, sagt er. Die Stadt sei der perfekte Ort. Krötzsch ist gerne in der Natur, mit dem Rad unterwegs oder beim Wandern oder Skifahren in den Bergen. Beim Alpenverein begeistert ihn das vielfältige Angebot. Und auch mit den Mindelheimern kommt er gut zurecht. „Mich hat noch keiner blöd angemacht, weil ich aus Sachsen komme“, sagt er. Er ist aber auch jemand, der auf andere zugehen kann.

Das Kapitel DDR hat er längst zu den Akten gelegt. In seiner Praxis erinnert keines der Bilder an den Wänden an Sachsen. Statt dessen Bilder aus Italien, den Alpen oder vom Kilimandscharo in Afrika, den er vor zwei Jahren zusammen mit seinem Sohn bestiegen hat. Die Bindungen in seine alte Heimat sind nur noch lose. Allerdings lebt in Schwarzenberg noch seine betagte Mutter, die er hin und wieder besucht.

In vielen Köpfen ist Deutschland noch geteilt

Dass es auch heute noch in den Köpfen zwei Deutschland gibt, wird sich wohl nicht so schnell auflösen, meint er. Dazu waren beide Teile zu lange voneinander getrennt. Immer wenn er mal wieder in Dresden, Leipzig oder Torgau ist, ist er begeistert, wie viel Schönes sich entwickelt hat. Um so trauriger stimmt ihn, dass in den westlichen Bundesländern oft ein negatives Bild überwiegt. Über die Pegida-Demos in Dresden ärgerten sich die Dresdner nämlich am allermeisten.

