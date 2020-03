vor 18 Min.

Konzert: Musikalischer Kurztrip auf die „grüne Insel“

An einem der letzten unbeschwerten Abende vor der Corona-Krise begeistern die Tänzer von Celtic Rhythms

Von Tina Schlegel

Es war einer der letzten unbeschwerten kulturellen Abende in Mindelheim – der Auftritt von „Celtic Rhythms“ im Forum. Die Musik- und Tanzgruppe rund um Choreograf und Dancemaster Andrew Vickers begeisterte das Publikum und entführte von der ersten Minute an in die Welt Irlands.

Ein gelungene Mix aus Livemusik mit Gesang, Tanz und Showeinlagen

Es gibt viele Tanzshows, die Irish Dance Nummern bringen, man wäre geneigt zu sagen, dass man irgendwann auch des Stepptanzes überdrüssig wird, aber bei „Celtic Rhythms“ ist es dieser gelungene Mix aus Livemusik mit Gesang, Tanz und Showeinlagen, sodass jede Stepptanz-Nummer tatsächlich wieder neu wirkt und schlicht begeistert.

Auch kombiniert der Choreograf nicht nur Livemusik und Tanz, sondern auch verschiedene Zeiten und Schauplätze. So ist die traditionelle und ländlich geprägte Musik eine andere als jene aus den Städten und den Pubs – eine Szene spiegelt einen Abend im Pub –, und auch die Moderne spielt herein, der Jazz mischt ebenso mit wie moderne Popmusik.

Doch immer wieder finden die Musiker und Tänzer zu ihren Wurzeln zurück, lassen sie mit den Instrumenten – Gitarre, Geige, Akkordeon und Piano – und den Heavy oder Hornpipe Shoes erklingen. Das klappernde Geräusch, das von der Bühne kommt, lässt einen kaum still sitzen. Vickers, der auch in der Show „The Spirit of Ireland“ auftritt, brilliert mit einer solchen Leichtigkeit und Lässigkeit auf der Bühne und lässt doch seinen vier Mittänzern genügend Raum, sich zu entfalten.

Die rhythmische Beinarbeit von Celtic Rhythms begeistert

Großartig etwa der Brush Dance, der sogenannte Besentanz, der im „alten Stil“ getanzt wird, und um den sich verschiedene Geschichten ranken. Ganz gleich, ob es nun als schwungvolle Ablenkung von der Arbeit mit dem Putzwerkzeug gedacht war, als Wettstreit um die Gunst der Frauen oder als Aufmacher des fahrenden Händlervolkes – der Tanz, der die rhythmische Beinarbeit mit dem Schwingen des Besens verbindet, begeistert immer wieder.

„Celtic Rhythm“ machten daraus ein Duell zwischen den beiden männlichen Tänzern, unglaublich mitreißend und energiegeladen mit den bodennahen Bewegungen und locker schwingenden Armen, das Ganze in einem solch atemberaubenden Tempo, dass man glauben könnte, die Tänzer heben gleich ab. Von ungeheurer Intensität aber war auch die Musik der vier Musiker, die alle in Limerick studiert haben, die einzige Universität weltweit, an der man irische Musik studieren kann. Die Soli von Akkordeon und Piano waren herausragend, die Jazz-Variationen ein kurzer, kleiner Trost für das ausfallende „Jazz isch“-Festival.

Es war ein schöner Abend, einer, den man ganz bewusst hätte genießen sollen, ein Abend, an welchem man mit der irisch-keltischen Musik und den Tänzern in eine andere Welt eintauchen konnte.

