13:49 Uhr

Konzert in Pfaffenhausen: Tuba zum Schwärmen

Gianmario Strappati aus Pfaffenhausens Partnerort Massignano gab in der Pfarrkirche ein Konzert. Er ist Meister an der Tuba.

Der italienische Solist Gianmario Strappati war zu Gast in Pfaffenhausen. Er hat mit seinem Solokonzert die Zuschauer begeistert.

Von Josef Hölzle

Der junge italienische Tuba-Spieler Gianmario Strappati gab in der Pfarrkirche in Pfaffenhausen ein begeisterndes Solokonzert mit der Tuba. Der zwanzigjährige Künstler stammt aus dem Pfaffenhausener Partnerort Massignano und hat schon im Vorjahr ein Gastspiel in Pfaffenhausen gegeben. Nun kam er auf Vermittlung von Bürgermeister Franz Renftle wieder nach Pfaffenhausen, um eine „musikalische Reise mit der Tuba“ durch mehrere Länder Europas anzutreten. Er trug dabei Kompositionen von 13 großen Meistern, wie Bach, Mozart, Brahms, Puccini, Piazzolla, Rosato oder Monti als Tuba-Solist vor.

Gianmario Strappati besticht mit seinem Können und seiner Ausstrahlung

Trotz seiner Jugend gehört Strappati zu den Großen seiner Sparte. Er hält Meisterkurse an europäischen Musikhochschulen, arbeitet auch für Radio- und Fernsehproduktionen und trat bereits als Solist in zahlreichen europäischen Ländern zusammen mit weltbekannten Orchestern auf. Auch im Mozarteum in Salzburg gab Strappati in diesem Jahr ein Konzert. Dank seines Könnens und seiner Ausstrahlung trägt der junge Tubist den Ehrentitel „Botschafter der Missionen Don Bosco für Musik in der Welt“.

So war der Willkommensgruß von Bürgermeister Franz Renftle für den bescheidenen, aber überragenden Tubisten besonders herzlich. Renftle führte anschaulich durch das Programm und wusste auch Interessantes über die berühmten Komponisten und deren musikalisches Leben einzuflechten. Strappati erreichte rasch mit seiner Tuba die Herzen der Zuhörer, sodass sich der Applaus von Stück zu Stück steigerte und am Schluss kaum mehr enden wollte.