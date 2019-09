vor 59 Min.

Konzerte zum Jubiläum

Vor 50 Jahren bekam die Johannes-Kirche ihre neue Orgel. Zusätzlich wird auch an einen verdienten Musikdirektor erinnert

Vor 50 Jahren ist die Orgel in der evangelischen Johannes-Kirche von Mindelheim eingeweiht worden. Sie stammt von Gerhard Schmid aus Kaufbeuren und hat zwei Manuale und Pedal. Aus Anlass dieses Jubiläums organisiert die Kirchengemeinde eine Orgelreihe mit drei Konzerten.

1993 wurde die Orgel durch die Erbauerfirma gereinigt. 2016 übernahm die Firma Zeilhuber die dringend nötige neuerliche Reinigung. Besonders im Bereich der Pfeifen war die Verschmutzung sichtbar. Dazu kam ein leichter Schimmelbefall. Bei dieser Generalreinigung wurden auch die Klangfarben verbessert und durch einige Register erweitert. Derzeit verfügt die Orgel über 21 Register.

All diese Klangfarben wollen drei Organisten in ihren drei Konzerten zum Klingen bringen.

Michael Lachenmayr, Organist an St. Stephan Mindelheim, spielt Werke von Antonio Vivaldi, Carl Philipp Emanuel Bach, Niels Wilhelm Gade und Johann Sebastian Bach.

Hans-Eberhard Ross, Kirchenmusikdirektor an St. Martin in Memmingen, spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Louis-James-Alfred Lefébure-Wély, Charles-Marie Widor und Egil Hovland.

Edmund Stetter, Organist an der Johannes-Kirche Mindelheim, spielt Werke von Georg Muffat, Dietrich Buxtehude, Pierre Cochereau, Louis Vierne, Edvard Grieg und Rudolph Magnus Forwald.

Zusätzlich zu dieser Konzertreihe findet am Sonntag, 20. Oktober um 9.30 Uhr ein besonderer Gottesdienst in der Johannes-Kirche statt. Darin wird an den 50. Todestag von Kirchenmusikdirektor Adolf Ehrenberg erinnert. Der Chor der Kirchengemeinde singt unter Leitung von Gabriele Laxgang Werke von Ehrenberg.

Adolf Ehrenberg stammt aus Schlesien. Er studierte Musik in Berlin und München und war danach als freischaffender Künstler in Breslau tätig. Max Reger und Engelbert Humperdinck waren seine Lehrmeister. Er selbst wurde Kirchenmusikdirektor, ein geschätzter Pädagoge und Komponist. Ehrenberg musste im Krieg mit seiner Frau seine Heimat verlassen und kam nach Mindelheim. Hier engagierte er sich im kirchlichen und kulturellen Leben der Stadt. Er war Organist und gründete den evangelischen Kirchenchor. (mz)

Themen Folgen