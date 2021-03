vor 20 Min.

Kostenlose Corona-Tests im Mindelheimer Hallenbad

Am Montag öffnet im Mindelheimer Hallenbad ein neues Corona-Testzentrum. Eingerichtet hat es ein Mindelheimer Apotheker, weil die Nachfrage so groß ist.

Von Johann Stoll

Von kommendem Montag an wird es in Mindelheim ein eigenes Schnelltestzentrum geben, in dem sich jeder kostenlos auf das Coronavirus hin testen lassen kann. Dieses Zentrum befindet sich im Hallenbad der Stadt Mindelheim in der Brennerstraße, die dafür den Platz zur Verfügung stellt.

Betrieben wird das Zentrum von Apotheker Helmut Striebel (Marienapotheke). Er hat es eingerichtet, weil die Nachfrage immens nach oben gegangen ist. Seit zwei Monaten kann bereits in der Apotheke getestet werden.

Im Mindelheimer Hallenbad kann nun jeder einmal pro Woche einen Corona-Test machen

Los geht es am 22. März um 8 Uhr. Geöffnet ist dann bis 13 Uhr und wieder von 16 bis 19 Uhr. Damit soll auch Berufstätigen die Möglichkeit gegeben werden, sich testen zu lassen. Von Dienstag bis Freitag ist dann schon um 7 Uhr geöffnet. Bis 13 Uhr und dann wieder von 16 bis 19 Uhr wird getestet. Bezahlt werden die Tests aus Steuermitteln des Bundesamt für Soziale Sicherung. Jeder darf sich einmal pro Woche testen lassen, sagt Striebel. Wer aber viele Kontakte hat, sollte sich alle zwei bis drei Tage auf Corona hin testen lassen, rät der Apotheker. Kostenlose Tests im Landkreis gibt es laut Landratsamt auch in folgenden Orten:

Bad Wörishofen : Eichwald-Apotheke; Hubertus-Apotheke; St.-Ulrichs-Apotheke

Eichwald-Apotheke; Hubertus-Apotheke; St.-Ulrichs-Apotheke Ettringen : Engel-Apotheke

Engel-Apotheke Heimertingen : Stern-Apotheke

Stern-Apotheke Kirchheim : St. Leonhard-Apotheke

St. Leonhard-Apotheke Mindelheim : Marien-Apotheke; Rudolf-Apotheke; St. Stephan-Apotheke; Rupertus-Apotheke

Marien-Apotheke; Rudolf-Apotheke; St. Stephan-Apotheke; Rupertus-Apotheke Pfaffenhausen : St. Josefs-Apotheke.

