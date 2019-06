vor 51 Min.

Kostenloses Konzert der Mindelheimer Stadtkapelle

Die Stadtkapelle Mindelheim und die Bürgerkapelle Tramin feiern ihre Freundschaft mit einem kostenlosen Konzert auf dem Mindelheimer Marienplatz.

Von Sandra Baumberger

Es muss ein beeindruckendes Bild gewesen sein: In ihrer schmucken Südtiroler Festtagstracht marschierten die Musiker der Bürgerkapelle Tramin beim Festzug durch Mindelheim mit – und verliehen dem Bundesmusikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, das die Stadtkapelle Mindelheim ausrichtete, internationales Flair.

61 Jahre ist das inzwischen her und genauso lange sind die Mindelheimer Stadtkapelle und die Bürgerkapelle Tramin miteinander befreundet. Weil die Südtiroler im vergangenen Jahr aber keine Zeit hatten, den runden Geburtstag zu feiern, holen die beiden Kapellen das Fest nun in diesem Jahr nach.

Höhepunkt wird ein großes Open-Air-Konzert am Pfingstsonntag, 9. Juni, auf dem Mindelheimer Marienplatz sein, zu dem alle Musikliebhaber bei freiem Eintritt eingeladen sind. Ab 17 Uhr marschieren die beiden Kapellen wie damals vom Oberen Tor zum Marienplatz und spielen dort auf. Und damit neben dem musikalischen auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz kommt, bietet die Stadtkapelle Südtiroler Spezialitäten an.

Die Mindelheimer Stadtkapelle hatte ein Schreiben des Konsulats dabei

Dass aus der Einladung zum Bundesmusikfest eine so lange Freundschaft entstehen würde, hat damals sicher niemand geahnt. Denn wie Heinz Drexel, von 1978 bis 1985 Vorsitzender der Stadtkapelle, offen zugibt, waren die Traminer damals genau genommen dritte Wahl: Zuerst hatte die Stadtkapelle nämlich in Bozen und Meran angefragt, doch die Musiker hatten keine Zeit. Der Musikbezirk empfahl den Mindelheimern schließlich die Bürgerkapelle Tramin. „Und das war ein Glückstreffer“, erinnert sich Drexel. Denn die Traminer machten nicht nur optisch etwas her, sondern spielten auch hervorragend. Und sie waren offenbar so sympathisch, dass die Mindelheimer noch im gleichen Jahr zum Gegenbesuch aufbrachen – der damals durchaus noch spannend war: In Südtirol waren die Autonomiebestrebungen auf ihrem Höhepunkt und auch der Zweite Weltkrieg lag erst 13 Jahre zurück. In Tracht über die Grenze zu fahren, war deshalb undenkbar. Sogar ein Empfehlungsschreiben vom Konsulat hatten die Mindelheimer Musiker dabei, das bestätigte, dass es sich um einen rein kulturellen Austausch handelt und es keinerlei militärischen Hintergrund gibt.

Von Anfang an kein Problem war dagegen die Verständigung. Amtssprache war damals zwar noch Italienisch, „aber die haben alle perfektes Deutsch gesprochen“, so Drexel. Die Musiker kamen bei ihren Kollegen und weiteren Privatleuten unter – und so ist es bis heute geblieben. „Sonst ist das keine gelebte Partnerschaft“, findet Martin Jall von der Stadtkapelle, der selbst schon einige Male in Tramin war. „Es ist, wie wenn du da irgendwie heimkommst“, beschreibt er die Atmosphäre. „Wenn du da auf der Bühne sitzt, geht dir’s Herz auf“, sagt er und darf hoffen, dass es den Traminern in Mindelheim genauso geht. Der Gegenbesuch steht dann im nächsten Jahr zum Weinfest in Tramin an.

Doch jetzt wird erst einmal in Mindelheim gefeiert. Bei gutem Wetter auf dem Marienplatz und bei schlechtem im Forum. Dort werden am Samstag, 8. Juni, die rund 60 Südtiroler Gäste sowie aktive und ehemalige Musiker auch zu einem internen Festabend erwartet.

