vor 21 Min.

Krankenhaus Mindelheim: So viele Beatmungsplätze sind frei

Die Klinik verzeichnet eine Auslastung von knapp 50 Prozent. Der befürchtete Patientenansturm bleibt bisher aus.

Von Oliver Wolff

Die Zahlen der Coronavirus-Neuinfektionen gehen im Landkreis weiter zurück. Am Mittwoch zählte das Landratsamt 245 bestätigte Infektionen, das sind fünf mehr als am Vortag. Sechs Todesfälle gibt es bisher in Verbindung mit einer Covid-19-Lungenerkrankung im Unterallgäu. Im Mindelheimer Krankenhaus ist die Lage unter Kontrolle. Sieben Corona-Patienten werden stationär behandelt.

Die Auslastung der Klinik Mindelheim schwankt täglich leicht

Wie der Klinikverbund Allgäu auf MZ-Anfrage mitteilt, schwankt die Auslastung der Klinik Mindelheim täglich leicht. Sie liegt aktuell bei unter 50 Prozent. Vor Wochen wurden die Kapazitäten erhöht, darunter auch die Zahl der Beatmungsplätze von vier auf elf. Aktuell sind auf der Mindelheimer Intensivstation vier Beatmungsplätze frei.

Schutzausrüstungen sind momentan ausreichend verfügbar, sagt Kirsten Boos vom Klinikverbund. Auch personell ist das Krankenhaus gut aufgestellt. In Mindelheim arbeiten 48 Ärzte und 237 Pflegekräfte im Schichtbetrieb. Der Klinik liegen verschiedene Hilfsangebote vor, etwa von Kollegen im Ruhestand. „Bisher mussten wir nicht auf diese Angebote zurückgreifen.“

Auf dem Parkdeck steht ein Sichtungszelt

Vor ungefähr zwei Wochen wurde auf dem Parkdeck vor der Notaufnahme ein Zelt in Betrieb genommen. Dort werden alle eintreffenden Patienten gesichtet, ehe sie ins Krankenhausgebäude gelangen. Das Ziel sei, die Corona-Patienten frühzeitig zu identifizieren und von den anderen Patienten zu isolieren, sagt Boos.

Bei einem begründeten Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung erhalten die Patienten im Zelt die erste medizinische Versorgung. Dann entscheiden die Ärzte, ob eine stationäre Aufnahme erforderlich ist, oder ob die Patienten mit entsprechenden Verhaltensregeln nach Hause entlassen oder an die Infektpraxis weitervermittelt werden. Aufgrund der absehbar ausbleibenden deutlichen Zunahme der Patientenzahlen wird die Sichtung der Patienten voraussichtlich ab kommender Woche in den Eingangsbereich der Notaufnahme verlagert.

Ein Drittel der Infizierten gilt als genesen

Unterdessen läuft der Betrieb an der Drive-in-Teststation an der Landsberger Straße weiter. Die Kapazitäten wurden zuletzt auf 120 mögliche Tests pro Tag erhöht. Das Gesundheitsamt hat bis vergangene Woche im Landkreis knapp 2000 Personen getestet, weitere Test erfolgten über Kliniken und Ärzte. Etwa ein Drittel der 245 statistisch erfassten Infizierten gilt als genesen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen