Kreatives Trio mit künstlerischem Tiefgang

Die Kunstwerke Bad Wörishofen zeigen ab heute die Werke dreier außergewöhnlicher Frauen

Von Ulla Gutmann

„Vom Wesen der Wesen“ heißt die neue Ausstellung in den „Kunstwerken“ in Bad Wörishofen. Drei Künstlerinnen, davon zwei Bildhauerinnen und eine Malerin, zeigen ab heute Verfremdungen tierischer und menschlicher Wesen.

Denise Hof ist es ein besonderes Anliegen auf das Leid von Nutztieren hinzuweisen, deren Wesen und ihre Empfindsamkeit darzustellen. Mit kräftigen Farben und schwungvollen Pinselstrichen zeigt eines ihrer Gemälde die deutsch-türkische Schriftstellerin und Tierschützerin Hilal Sezgin mit ihren Schafen, Mensch und Tier als harmonische Einheit.

Mit „Idea of a happy hen“ oder „Idea of a happy pig“ vermittelt ihre Malerei „wild und natürlich sein bei Sonne und Licht, Glücklichsein halt“ wie die Malerin es selbst beschreibt. Dagegen verarbeitete sie das Erlebnis einer Mahnwache vor dem Münchner Schlachthof, als ein dreistöckiger Transporter Schweine anlieferte und sie bewusst die Tiere anschaute, „manche wie gefroren vor Angst, andere neugierig“ mit dem Gemälde „This is what they told me“ (Das was die Schweine ihr mitteilten.). Die Bildhauerin Blanca Wilchfort verwendet grobes „Steinzeug“, das sie zu Kugeln oder Platten, organischen oder streng geometrischen Kompositionen formt und mit sehr hohen Temperaturen brennt.

Ihre Vorgehensweise bezeichnet sie als unorthodox, einmal fügt sie Farbe der Masse bei, dann bemalt sie nachträglich oder sie arbeitet mit Glasuren, wie es dem künstlerischen Ausdruck dient. Ihre Werke sind Momentaufnahmen von Prozessen, oft in Serien gestaltet, wie ihre „Feuerköpfe“, ihre „Transformationen“ oder sieben „Positionen“.

Marlies Poss, die dritte Künstlerin, hat als Bildhauerin mit „Blind Date“ das größte Werk in der Ausstellung positioniert. Vier Hunde und neun Raben in Lebensgröße bilden eine Gruppe auf dem Boden. Die Hunde hat sie aus Gipsbandagen mit Epoxidharz getränkt geformt. Extrem schnell werden diese hart, entsprechend der Zeitdruck beim Formen. Schlanke Windhunde, farbig bemalt und die Augen mit Plastikkappen bedeckt, wie sie auch in der Humanmedizin verwendet werden. Die Raben mit echten Federn tragen lederne Falknerkappen auf dem Kopf, die die Künstlerin aus Dubai mitgebracht hat.

Eine gelungene Ausstellung voller Kontraste mit drei Künstlerinnen, denen nicht nur selbst der Blick nach innen gelingt, auch die Betrachter werden für Daseinszustände sensibilisiert.

Zu sehen sind die Werke am heutigen Samstag, 6. Juli, am Sonntag, 7. Juli, sowie am 14., 20. und 21. Juli mit Finissage um 17.30 Uhr. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind 14 bis 17 Uhr.

