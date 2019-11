26.11.2019

Kreis fördert die Bildung

Geld für Beratung

Michael Trieb und Christina Übele von der Volkshochschule Memmingen stellten in der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses die Arbeit der gemeinsamen Bildungsberatung Memmingen-Unterallgäu vor. An die beiden Beratungsstellen in Memmingen und Mindelheim kann sich jeder wenden, der beispielsweise Hilfe bei der Suche nach geeigneten Angeboten für die berufliche Aus- und Weiterbildung, bei der Bewerbung oder dem Wiedereinstieg benötigt, sich neu orientieren oder einen Schulabschluss nachholen möchte.

Laut Christina Übele fanden zwischen Juni 2018 und Juli 2019 an der Beratungsstelle in Memmingen 216 Beratungen statt. 35 Prozent der Ratsuchenden kamen aus dem Unterallgäu, 48 Prozent aus Memmingen und 27 Prozent aus angrenzenden Landkreisen.

Letztlich beschlossen die Kreisräte, die Memminger Beratungsstelle auch in den Jahren 2020 bis 2022 mit je 10.000 Euro zu bezuschussen. Die Beratungsstelle in Mindelheim wurde in diesem und im vergangenen Jahr mit je 25.000 Euro unterstützt und dieser Zuschuss auf Antrag der VHS Unterallgäu mit dem Kreiszuschuss für die VHS Unterallgäu verschmolzen, die der Landkreis jährlich mit insgesamt 60.000 Euro fördert. Dieser Kreiszuschuss wird im Schul-, Kultur- und Sportausschuss behandelt und war deshalb auch nicht Thema der aktuellen Sitzung.

Darin wies Übele zudem auf die Schwierigkeiten hin, im Unterallgäu einen Schulabschluss nachzuholen. Interessenten könnten an den Mittelschulen zwar die Prüfungen ablegen. Der Unterricht, den viele zur Vorbereitung benötigten, werde bislang nächstgelegen aber nur in Augsburg angeboten. Auch im Bereich der Teilzeit-Ausbildung sieht sie – insbesondere im Bereich der Pflege – Handlungsbedarf, um diese deutlich attraktiver zu gestalten. (mz, baus)

