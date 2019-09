07:00 Uhr

Kreisverkehrswacht schenkt Schulanfängern Warnwesten

Damit sie sicherer zur Schule kommen können, hat die Verkehrswacht Mindelheim Sicherheitswesten an alle Unterallgäuer Schulanfänger verteilt.

Im Rahmen der Aktion „Sicher zur Schule - sicher nach Hause“ verteilte die Verkehrswacht Mindelheim auch heuer wieder Sicherheitswesten an alle Schulanfänger im Landkreis Unterallgäu. Finanziell unterstützt wird die Aktion seit Jahren durch die Sparkasse Memmingen-Lindau-Unterallgäu. Die Mindelheimer Verkehrswacht nimmt die Aktion zum Anlass, die Autofahrer nochmals auf die jüngsten Verkehrsteilnehmer aufmerksam zu machen.

Die Warnwesten der Kreisverkehrswacht sollen die Aufmerksamkeit erhöhen

„Erst mit etwa neun Jahren entspricht das räumliche Sehvermögen eines Kindes ungefähr dem eines Erwachsenen“, erklärt der Vorsitzende der Kreis-Verkehrswacht Mindelheim, Daniel Pflügl. So würden sich Kinder schwertun, die Geschwindigkeit von Fahrzeugen richtig einzuschätzen, was zu gefährlichen Fehlinterpretationen führen könne, so Pflügl. Stellvertretend für alle Grundschulen im Landkreis stellten sich die Klassen der 1a und 1b der Grundschule Bad Wörishofen zu einem Fototermin auf. Das Bild zeigt die Kinder gemeinsam mit (hinten, von links): Daniel Pflügl von der Verkehrswacht, Bernd Ansorge und Marissa Bögle von der Sparkasse, Rektor Bernd Petzenhauser, Polizeihauptkommissar und Verkehrserzieher Andreas Drews sowie Klassenlehrerin Ulrike Schröppel.