Kritik an Plan für höhere Kita-Gebühren in Wörishofen

Steigen die Kindergartengebühren in Bad Wörishofen? Darüber wird der Stadtrat nun entscheiden.

Stadtrat soll am Mittwoch entscheiden, welche Summe Eltern künftig für Betreuung bezahlen müssen.

Wenn der Stadtrat am Mittwoch zusammenkommt, geht es auch um die künftigen Kindergartengebühren in Bad Wörishofen. Ratsmitglied Pia Gruschka (FW) kritisiert, dass die von der Verwaltung vorgeschlagene Gebührenerhöhung „zur Unzeit“ komme.

Natürlich müssten Gebührenanpassungen „immer wieder einmal erfolgen“, so Gruschka. Ihr sei klar, dass die Kosten der Wörishofer Betreuungseinrichtungen durch die Beiträge längst nicht gedeckt seien.

Jedoch müssten aufgrund der Corona-Krise viele Familien derzeit mit einem geringeren Einkommen oder Kurzarbeitergeld auskommen. „Die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, ist groß.“

Gruschka sagt, sie sei von den ersten Zahlen „schockiert“ gewesen

Gruschka berichtet, dass es in nichtöffentlichen Vorgesprächen um „weit höhere Erhöhungswünsche“ gegangen sei, als um die 50 Euro pro Buchungszeit, über die der Stadtrat nun beraten soll. Diese Erhöhungswünsche hätten sie „schockiert“, so Gruschka. Sie sei dem von Beginn an entgegengetreten. Die Gebührenerhöhung soll ab Januar 2021 gelten.

