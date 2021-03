vor 36 Min.

Krötenretter stellen Schutzzäune auf

Die Ehrenamtlichen der Ortsgruppe des Bund Naturschutz haben wieder die Schutzzäune an der Irsinger Hardtstraße aufgestellt.

Appell an Autofahrer: Bitte nicht rasen

Zahlreiche Mitglieder und Unterstützer der Ortsgruppe Türkheim/ Ettringen des Bund Naturschutz hatten sich an der Irsinger Hardtstraße zum Aufbau der Amphibienzäune getroffen. Die Zäune sichern den Kröten, Fröschen und Molchen das gefahrlose Überqueren der Straße während und nach der Laichzeit.

Bereits im Vorfeld waren in mehreren Stunden Vorbereitung die Befestigungsanker optimiert worden, um dem Rückwandererzaun ausreichend Stabilität zu geben. Mitarbeiter des Türkheimer Bauhofs hatten mit dem Aufstellen von Warnbaken und Geschwindigkeitsbeschränkungen dafür gesorgt, dass der Aufbau gefahrlos über die Bühne gehen konnte. Die meisten Autofahrer hielten sich auch an die ausgeschilderten Beschränkungen.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll auch sicherstellen, dass die Sammler, die nachts und am frühen Morgen unterwegs sind, gefahrlos ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen können. Und Tiere, die trotz aller Maßnahmen auf die Straße gelangen sollten, können die Druckwelle der Autos nur bei einer Geschwindigkeit von höchstens 30 km/h überleben. Deshalb appellieren die Krötenretter an alle Autofahrer, die auf der Hardtstraße unterwegs sind, sich an die ausgeschilderte Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. (mz)

