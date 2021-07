Nach Museumsbrand: Gemeinde Kronburg stellt sich hinter Feuerwehrmann

Plus Die Kronburger Gemeinderäte machen klar: "Den Mann persönlich trifft keine Schuld."

Einige Wochen nach der Verurteilung eines Feuerwehrmanns aus Illerbeuren im Zusammenhang mit dem Brand einer Sölde auf dem Areal des Bauernhofmuseums, hat sich nun der Gemeinderat in einer offiziellen Stellungnahme hinter den 35-Jährigen gestellt. Wie berichtet, war der Mann wegen fahrlässiger Brandstiftung vom Amtsgericht Memmingen zu einer Geldstrafe in Höhe von 7000 Euro verurteilt worden. Ihm wurde die Hauptverantwortung für die Durchführung des Funkenfeuers Ende Februar 2020 zugeschrieben, das letztlich den Brand ausgelöst hat.