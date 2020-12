14:00 Uhr

Künstler Johann Jörg stellt im Mindelheimer Salon aus

Plus Für Johann Jörg dreht sich fast alles um die Kunst. Seine Bilder sind nun im Salon zu sehen.

Von Tina Schlegel

Eigentlich wäre es im Mindelheimer Salon des Kunstvereins der Ausstellungsmonat für Johann Jörg geworden. Jörg, der unter dem Pseudonym „Eschenlohe“ arbeitet, hatte viele Pläne für Musik und Literatur in der Vorweihnachtszeit. Doch nun muss auch er, wie wir alle, sich den Gegebenheiten anpassen. Er hat eine Hälfte des Salons mit einer kleinen Auswahl an Bildern geschmückt, in der anderen Hälfte sind weiter Bilder der Künstlerin Nina Schmid zu sehen, deren Werke seit Anfang Novembers dort hängen. „Der Aufwand wäre doch sehr groß gewesen, so aber ist er überschaubar. Gleichzeitig ist die Idee einer eigenen Ausstellung nicht ganz verloren“, so Jörg.

Künstler Johann Jörg ist ein Visionär

Die letzte Einzelausstellung von Johann Jörg war 2019. Damals hatte er rund 60 Bilder mitgebracht und auch das war nur eine kleine Auswahl seiner Werke, denn Jörg ist ein Vielmaler, ein Visionär, einer, der immer wieder etwas Neues ausprobieren will. Mit seiner Frau lebt er in einer alten Mühle bei Kirchheim und auch diese Mühle gehört zu seinen „Kunst-Projekten“, immer wieder kreiert er neue Räume, sein Atelier etwa ist gerade erst fertig geworden und bietet ihm das passende Umfeld für seine Arbeiten.

Der Prozesscharakter ist Teil seiner Kreativität. Seine Bilder sind eine Suche nach der Umsetzung und Abbildung des Ausdrucks. Inspiration liefern ihm Schwarz-Weiß-Fotografien von Menschen und Gesichtern. Er will diese aber nicht abmalen, sondern ihren besonderen Charakter, den Ausdruck im kleinsten Detail ergründen und dann in einem neuen, eigenen Bild integrieren. Manchmal ist er unzufrieden, obwohl das Bild auf den ersten Blick gelungen wirkt. Dann erklärt der Maler, welcher Ausdruck ihn besonders gereizt hatte, mal sind es die Augen, mal der Mund, aber auch die Haltung des Kopfes oder der Hand können im Fokus gestanden haben, und dann merkt man, wie sehr er sich mit seinem Objekt auseinandersetzt, mit dessen Nöten, Ängsten, Sorgen, Gedanken.

Gespenstisches Düsternis trifft kräftigen Farbwahl

Wenngleich die Gesichter vielfach in einer gespenstischen Düsternis gefangen scheinen, konterkariert Jörg dies mit einer kräftigen Farbwahl, die gerade in seinen großformatigen Bildern aufwühlt und bisweilen verwirrt. Der Betrachter muss die beiden Komponenten zusammenbringen, sich in dem Spannungsfeld aus expressiver Farbe und Introvertiertheit der Figuren zurecht finden. Der Künstler kann viel erzählen, Kunst gehört zu seinem Leben – sowohl die eigene als auch die Werke anderer Künstler. Gerade in dieser ständigen Auseinandersetzung liegt ein großer Reiz, sich mit den Werken, dem Künstler und seiner Entwicklung intensiver zu beschäftigen.

Wer dies möchte, kann dies nach vorhergehender telefonischer Terminabsprache im Dezember im Salon tun. Einen großartigen und umfangreichen Einblick in sein Schaffen, in das Gesamtkunstwerk „Mühle und Wasserkraftwerk“ bietet die Homepage von Kathrin und Johann Jörg unter www.eschenlohekreis.de Hier werden von den beiden für die Zeit nach Corona große Pläne für Künstlerbegegnungen geschmiedet. Auch darüber sind die Gespräche mit Johann und Kathrin Jörg unerschöpflich – Kunst und Leidenschaft, Visionen und inspirierender Austausch gehören einfach zusammen.

Ein Blick in die Schaufenster des Salons in der Mindelheimer Frundsbergstraße lohnt sich. Telefonische Anfragen für einen Rundgang oder ein Gespräch unter: 01578/1753114 oder 08266/4063835, oder per E-Mail an kathrin.joerg@freenet.de Auch die Werke von Nina Schmid sind nach telefonischer Absprache weiterhin zu besichtigen.

