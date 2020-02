Kunst aus Mindelheim, die grüne Energie erzeugt

Plus Robert Piaia stellt seine Werke in ganz Europa aus. Doch erst einmal stellt er in Mindelheim seine neueste Kunst vor, die Energie erzeugen soll.

Der Künstler Roberto Piaia lebt seit dem vergangenen Herbst in Mindelheim. Er ist in vielen Gebieten der Kunst zuhause und hat sich als „Erfinder der leeren Spirale“ einen Namen gemacht. Kürzlich hat er einige Werke bei einer internationalen Ausstellung für zeitgenössische Kunst im Grand Palais in Paris ausgestellt.

Piaia präsentierte seine Werke bei der Art Capital in Paris. Er zeigte seine so genannte Mudra-Skulptur in zwei verschiedenen Versionen. Einmal in kontrastreichem Schwarz-Weiß und einmal in Bronze. Ein Mudra ist eine symbolische Handgeste (Handbewegung, Handstellung), die in der religiösen Praxis und zum Beispiel auch im indischen Tanz von Bedeutung ist.

Der Mindelheimer Künstler ist in Europa und den USA gefragt

Nach der Ausstellung in Paris stehen für Piaia weitere Schauen an. Der Künstler ist in ganz Europa und in den USA gefragt. So bekam er unter anderem den Preis „Free Time Award“. Und zwar nicht nur für die tadellose Malweise, sondern auch für die innovativen Ideen der letzten Kreationen. Er schuf Skulpturen aus Carrara-Marmor, Bronzeguss oder Kunstharz. Eine der Marmorskulpturen hat Piaia auch in Rom bei der Triennale für Bildende Kunst im Vittoriano-Complex gezeigt.

Lesen Sie auch: Neues Multitalent in Mindelheim

Mittlerweile ist Piaia wieder nach Mindelheim zurückgekehrt und in seinem Studio tätig. Er mag seine neue Heimat und findet in Mindelheim die richtige Umgebung, um sein Talent auszuleben und zu erweitern. Außerdem freut sich Piaia schon sehr auf das Frundsbergfest, und hofft, dass er dabei viele Inspirationen für seine weiteren Arbeiten sammeln kann.