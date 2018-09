11.09.2018

Kunst und Kulinarisches in genussvoller Harmonie

Handwerkermarkt und Südtiroler Meile locken wieder die Besucher in die Innenstadt

Von Franz Issing

Bad Wörishofen „Schlemmen, schauen und kaufen.“ Das waren zwei Tage so recht nach dem Geschmack der Liebhaber von handwerklich gefertigten Unikaten und der Südtiroler Küche. Sie kamen in Scharen in die Kneippstadt und ließen es sich auf der zur Schlemmermeile umfunktionierten Bahnhofstraße gut gehen. Kuhglocken läuteten zur Eröffnung des „Feinschmecker-Parcours“ und das Duo „Alpensunn“ machte mit dem Kufsteinlied Geschmack auf südalpenländisches Flair,

Und während die Veranstalter, das Bad Wörishofer Wirtschaftsforum, mit Alois Hillebrand, dem Chef des Parkhotels „Residence“ auf den Erfolg der 13. Südtiroler Spezialitätenmeile anstießen, schwärmte Rathauschef Paul Gruschka: „Die Meile hat sich seit acht Jahren zu einem richtigen Markt entwickelt.“ Dass er sie gerne besucht, versicherte der Bürgermeister und sagte auch gleich warum: „Da muss ich wenigstens kein Bierfass anzapfen.“

Schon beim Studieren der Speisekarten an den Ständen entlang des Feinschmecker-Paradieses lief einem das Wasser im Mund zusammen. Gedacht war auch an gute Unterhaltung.

Beim Baumstammnageln mit einem hohlen Hammer konnte man seine Geschicklichkeit testen. Nicolaus Mayer von der Sparkasse Mindelheim traf den Nagel nicht auf den Kopf und musste eine Runde Obstler ausgeben.

Schließlich hatte die Südtiroler Meile auch eine soziale Komponente. Das Parkhotel „Residence“ spendierte dem an Krebs erkrankten Athleten Tim Lobinger ein Erholungswochenende. Lobinger zählte Ende 1999 zu den besten Stabhochspringern in Deutschland.

Als genussvolle Verlängerung der Meile erwies sich einmal mehr der Markt der Kunsthandwerker. Mehr als 80 Aussteller präsentierten in und um das Kurhaus und auch in der Hauptstraße, was sie mit ihrer Hände Arbeit geschaffen hatten. Originelle Deko- und Gebrauchsartikel für Haus und Garten aus Glas und Keramik, Blumensträuße aus Filz und Keramik, Schmuck in allen Variationen, allerlei lustige Gesellen aus Ton sowie modische Hüte und Kleider verführten zum Shoppen.

„Ja ist denn schon bald Weihnachten?“, fragten sich Besucher, die am Stand von Gustav Gantner, der „letzten Nikolaus-Verkaufsstelle vor den Alpen“ vorbeiflanierten. Dort gaben sich Nikolause, Osterhasen und Elche – „mit Hand aus Lärchenholz em Oberschwabenland g’macht“ ein Stelldichein.

„Kugeliges aus Ton“ wie auch mit flotten Sprüchen verzierte alte Fensterläden hatte Sabine Lerchner aus Weißenhorn im Angebot. Aus dem Rahmen fiel ein Vers zur Beruhigung des Gewissens von Schleckermäulern: „Schokolade hat nur wenig Vitamine, deswegen muss man viel davon essen.“

„Meine Räucherfiguren aus Ton gibt es kein zweites Mal, alles Unikate“, versicherte Wolfgang Grabenau aus Haunetal potenziellen Käufern. In seinem Sammelsurium von „Terra-Arts“ tummelten sich allerhand lustige Figuren. So auch die eine Friedenspfeife rauchenden Indianer-Häuptlinge „Duftende Wolke“ und „Smoking Bull“. „Daran sollten sich unsere Politiker mal ein Beispiel nehmen“, bemerkte der Kunsthandwerker süffisant.

Und was einem im „Mekka der Fingerfertigen“ noch ins Auge sprang: Aus alten Pappeln gefertigte Bänke, Tische und Schränke, deren Oberfläche Marmor zum Verwechseln ähnlich sah.

Gerhard Hollmach aus Bamberg stellte das ausgefallene Interieur aus. Kochen und Kunst in bester Harmonie – Wörishofen und Südtirol sind sich wieder einmal ein Stück nähergekommen.

