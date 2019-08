16:54 Uhr

Kunsthandwerkermarkt und Südtiroler Meile: Termin und Programm

In Bad Wörishofen findet bald der Kunsthandwerkermarkt und die Südtiroler Meile statt. Erfahren Sie hier mehr zum Termin, den Öffnungszeiten und dem Programm.

Der Termin für den Kunsthandwerkermarkt und die Südtiroler Spezialitätenmeile steht fest: Vom 7. bis zum 8.9.2019 verwandelt sich Bad Wörishofen in eine Genussmeile. Eine Party gibt es allerdings schon am 6.9.2019 - vor dem offiziellen Start der Veranstaltung. Der Bayerische Kunsthandwerkermarkt wird in der Hauptstraße und rund um das Kurhaus Bad Wörishofen aufgebaut. Dieses Jahr präsentieren etwa 80 Aussteller ihre Waren. Termin, Öffnungszeiten, Programm - lesen Sie hier mehr zum Kunsthandwerkermarkt und der Südtiroler Meile in Bad Wörishofen.

Bayerischer Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen - Termin und Öffnungszeiten

Der Kunsthandwerkermarkt kann ab Samstag, 07.09.2019, besucht werden und bleibt am ersten Tag auch gleich acht Stunden lang geöffnet. Am Sonntag können Besucher eine Stunde weniger auf dem Markt schlendern, doch an dem Tag öffnen auch die Einzelhändler in Bad Wörishofen ihre Türen: Der verkaufsoffene Sonntag findet am 08.09.2019 von 12 bis 17 Uhr statt. Die Öffnungszeiten für den Kunsthandwerkermarkt finden Sie hier im Überblick:

Samstag, 07.09.2019, 11 - 19 Uhr

Sonntag, 08.09.2019, 11 - 18 Uhr

Programm: Was ist auf dem Bayrischen Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen geboten?

Der Bayerische Kunsthandwerkermarkt findet zum 46. Mal statt. Besucher können etliche Kunst- und Gebrauchsgegenstände kaufen. Unter den insgesamt 80 Ausstellern sind Glasbläser, Schneider, Schreiner und viele mehr dabei. Für Interessierte soll es auch ein Programm zum Mitmachen geben: zum Beispiel Kindertöpfern und Flechten.

Bad Wörishofen: Programm auf der Südtiroler Meile

Die Südtiroler Meile bietet für die Besucher kulinarische Köstlichkeiten aus Italien. Regionale Bauern un Kleinunternehmer haben ihren Schmeck, Almkäse,Wein, Honig usw. eingepackt, um ihn in Bad Wörishofen zu präsentieren. Die Südtiroler Spezialitätenmeile beginnt erstmals schon am Freitag mit der Südtirol Party und einer Live Band. Hier das Programm im Überblick:

Südtirol Party am 06.09.2019

18 - 23 Uhr: Badn Vollgas aus Südtirol

Südtiroler Meile 07.09.2019

11 - 22 Uhr: Badn Vollgas aus Südtirol

11 Uhr: Offizielle Eröffnung des Südtirol Festes und des Kunsthandwerkermarktes durch den Bürgermeister

23 - 04 Uhr: After Südtirol Party im Old School mit Musikproduzent Dj Tommy

Südtiroler Meile 08.09.2019

11 - 18 Uhr: Badn Vollgas aus Südtirol

Der Kunsthandwerkermarkt und die Südtiroler Spezialitätenmeile ziehen jedes Jahr etliche Besuchermassen an. (AZ)

Themen Folgen