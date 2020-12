11:30 Uhr

„Kunstmühle“ und „Barfüßer“ werden „Joesepp’s“

Plus Die Restaurants in Mindelheim und Memmingen werden umbenannt. Auch bei den beiden Riku-Hotels gibt es Veränderungen. Das steckt dahinter.

Von Thomas Schwarz

Zwei markante Memminger Immobilien bekommen einen neuen Namen: Das Riku-Hotel am Hallhof und das Riku-Hotel am Schweizerberg samt Gastronomie „Barfüßer“. Beide heißen ab dem 1. Januar „Joesepp’s“. Dahinter steckt die Geschichte zweier Geschäftsfreunde, die nun neue Wege gehen.

Vor rund zehn Jahren beschlossen Eberhard Riedmüller und Josef Kurz, gemeinsam in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie aktiv zu werden. Sie riefen die Hotelkette Riku ins Leben – zusammengesetzt aus den beiden Nachnamen – und betrieben die Barfüßer-Allgäu-Restaurants samt eigenen Brauereien und Biergärten, unter anderem in Mindelheim. Jeder hielt die Hälfte der Anteile. Nun sortieren sie sich neu, teilen die Immobilien untereinander auf, beziehungsweise übernehmen die Anteile des jeweils anderen. Kurz: „Das war eine strategische Nord-Süd-Entscheidung“.

Die Mindelheimer Kunstmühle gehört nun zur neu gegründeten Kurz-Firma

Somit gehören nun die Riku-Hotels in Memmingen samt „Barfüßer“ zur neu gegründeten Kurz-Firma „Joesepp’s Hoga GmbH & Co. KG“ sowie der „Barfüßer“ in Leutkirch und die „Kunstmühle“ in Mindelheim. Bei der Mindelheimer Kunstmühle bleibt der Pächter. Sie firmieren einheitlich unter „Joesepp’s“. Den kurzen, prägnanten Namen mit Anspielung auf den Firmenchef ließ sich eine Werbeagentur einfallen; er ist inzwischen auch urheberrechtlich geschützt. Unter anderem der „Barfüßer“ in Weißenhorn und die Riku-Hotels in Neu-Ulm und Weißenhorn gehen komplett an Riedmüller. „Wir haben das in aller Freundschaft aufgeteilt und bleiben geschäftlich bei anderen Projekten verbunden“, erklärt Josef Kurz.

Kurz hat einen interessanten Lebenslauf. Geboren 1950 in der Memminger Wiesmühle, wuchs er entsprechend in einer Mühlen-Familie auf, zu der auch die Drei-Königs-Mühle gehörte. In Memmingen machte Kurz auch seine Mittlere Reife und dann eine kaufmännische Ausbildung im elterlichen Betrieb.

„Weil ich schon immer Interesse an Häusern und am Bauen hatte, machte ich mich 1981 zum Immobilien-Kaufmann selbstständig“, erzählt er. Allein 45 Mitarbeiter beschäftigt er inzwischen in der „K+S“-Gruppe, die nicht nur baut und saniert, sondern auch Immobilien verwaltet. Kurz denkt nicht ans Aufhören, hat aber sein Erbe bereits seit etwa zehn Jahren geregelt, in dem er die „Lydia und Josef Kurz-Stiftung“ gründete.

Josef Kurz' Firmengruppe kümmert sich im Jahr um 15 bis 20 Baustellen

Mit der „K+S“-Firmengruppe betreibt er pro Jahr 15 bis 20 Baustellen. Aktuell entstehen beispielsweise in der „Neuen Priel“ 38 Familienhäuser, von denen sieben dieses Jahr aufgestellt werden, und er sanierte einige denkmalgeschützte Häuser in der Memminger Altstadt, unter anderem die Lindentorstraße 8-10, den Weinmarkt 2, 6 und 8, die Kempter Straße 31 oder das Restaurant und Hotel „Weber am Bach“. „Das macht mir einfach Spaß!“ Zudem hat er einige gastronomische Einrichtungen in Memmingen verpachtet. „Wegen Corona lassen wir da niemanden im Regen stehen“, betont Kurz. Man sei mit allen Mietern und Pächtern im Gespräch und würde ihnen die Pacht mangels Einnahmen aktuell auch stunden. „Denn wir haben das Interesse, dass es dort nach der Pandemie mittel- und langfristig wieder weiter geht – und für die Situation kann ja niemand etwas...“

Doch zurück zu den aktuellen Immobilien. Bis auf den Namen ändert sich bis auf die ein oder andere Speise erst einmal nicht viel. So werden alle Lieferanten und auch alle 52 Angestellten der Hotels und der Gastronomie samt Brauerei übernommen, es gibt weiter selbst gebrautes Bier und eher deftige, regionale Speisen. Auch der Biergarten mit 240 Plätzen sowie drinnen 200 bleiben – wenn Corona es wieder zulässt. In den Leitungsfunktionen sind ab Januar verantwortlich Kurz als Geschäftsführer, Bernhard Kugelmann für das Kaufmännische, Daniel Friedrich für das Technische und Frank Zott für die Gastronomie und die Hotels. Auch bei den 22 Hotelzimmern am Schweizerberg und den 29 am Hallhof bleibt alles beim Alten.

