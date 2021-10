Architektur der Moderne im Unterallgäu: Die Brüche des 20. Jahrhunderts

Plus Im letzten Teil unserer Reise durch die Architektur im Unterallgäu geht es um die Ausdruckssprache der Moderne.

Willkommen bei unserer kunstgeschichtlichen Zeitreise! In einer siebenteiligen Serie stellen wir Ihnen markante Beispiele der Architektur, Plastik oder Malerei im östlichen Unterallgäu vor. Auch die Person des Künstlers soll nicht zu kurz kommen. Im letzten Teil der Serie durchs Unterallgäu geht es um die Architektur im 20. Jahrhundert.