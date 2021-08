Wo der Klassizismus im Unterallgäu Spuren hinterlassen hat

Plus Nach dem Überschwang des Barock kam die schnörkellose Zeit des Klassizismus auch in unsere Region. Dem Stilwechsel war ein gesellschaftliches Erdbeben vorausgegangen.

Willkommen bei unserer kunstgeschichtlichen Zeitreise! In einer siebenteiligen Serie stellen wir Ihnen markante Beispiele der Architektur, Plastik oder Malerei im östlichen Unterallgäu vor. Auch die Person des Künstlers soll nicht zu kurz kommen, wobei dieser erst in der Frühen Neuzeit eine autonome Rolle erhält. Auf unserem Spaziergang durchs Unterallgäu befassen wir uns heute mit dem Klassizismus.