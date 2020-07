vor 2 Min.

Kunstsommer Bad Wörishofen: Die Preisträger stehen fest

Plus Skulpturen zieren Bad Wörishofens Flaniermeile. Drei davon sind preiswürdig, findet die Jury.

Von Franz Issing

Flotte Rhythmen, statt langer Reden begleiteten die Preisverleihung beim Bad Wörishofer Kunstsommer, den auch Corona nicht ausbremsen konnte. Während eines Kurkonzertes am Pavillon vor dem Kurtheater gab die Jury die mit Spannung erwartete Entscheidung bekannt.

Das Quintett des Orchesters „Hungarica“ leitete schwungvoll zur Verleihung der Preise an drei Künstler über, deren auf dem Skulpturen-Pfad entlang der Flaniermeile ausgestellten Arbeiten einer hochkarätigen Jury am besten gefielen. Die Exponate waren mit je 500 Euro dotiert.

Ein „Tattoo“ machte Eindruck in Bad Wörishofen

Die Wahl der Stadt fiel auf die von Daphne Kerber aus Isny erschaffene Bronzefigur, namens „Tattoo“. Diese nach dem Baden im Meer sinnend am Ufer stehende Mädchenfigur passt so richtig ins Bild der Kneippstadt, in der Wasser und Zufriedenheit eine große Rolle spielen“, fand Bürgermeister Stefan Welzel. Der Rotary-Club entschied sich für das farbige, am Wasserrad für eine „bunte Welt“ werbende Vieleck von Oskar Imhof aus Landsberg. Den Kunstverein überzeugte Schönheit und Gestaltung der Arbeit von Silvia Jung-Wiesenmayer aus Opfenbach. Das mit eigener Hand aus Sandstein gehauene und geschliffene Objekt mit dem Namen „Big Circle“ strotzt nach Meinung der Preisrichter nur so vor Energie.

In nur 14 Tagen realisierte der Kunstverein Bad Wörishofen die Ausstellung

Während Harald Bos, der Vorsitzende des Kunstvereins, in seinem kurzen Grußwort darauf verwies, dass es angesichts coronabedingter Vorschriften nicht leicht war, den Kunstsommer mit seinem Skulpturen-Pfad in nur 14 Tagen zu realisieren, schwärmte Rathauschef Stefan Welzel von „einem wunderbaren Event“ zur Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt.

Rotary-Präsident Lothar Burghardt erinnerte daran, dass der Kunstsommer bleibende Spuren im Stadtbild hinterlasse. Davon zeugen auch die zahlreichen Werke aus 30 Jahren Kunstfrühling, wie die Veranstaltung früher einmal hieß.

„Die Vergangenheit hat mich eingeholt“ scherzte der frühere Wörishofer Kurdirektor.

Nach der Preisverleihung führte Kunstvereinsvorsitzender Harald Bos Kunstsinnige aus nah und fern durch die Ausstellung und erläuterte sachkundig Sinn und Bedeutung der einzelnen Exponate.

Die Wörishofer Kunst-Galerie unter freiem Himmel ist noch bis zum 20. August geöffnet. Schon kurz nach ihrer Eröffnung lieferten die 22 Skulpturen und Installationen den Betrachtern reichlich Stoff zu angeregten Diskussionen. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich auch streiten.

Mit schwerem Gerät schwebten die Skulpturen in Bad Wörishofen ein:

Der Kunstsommer ist in Bad Wörishofen angekommen

