Kurgäste vom Mars in Bad Wörishofen

Plus Ein mysteriöser Monolith im Kurpark, dazu jetzt noch ein giftgrüner Bach: Welche Beweise braucht es denn noch? Bad Wörishofen muss sich auf neue Gäste einstellen. Aber Vorsicht: Satire!

Sinkende Übernachtungszahlen könnten in Bad Wörishofen schon bald der Vergangenheit angehören, denn offenbar haben neue Gäste die Kneippstadt für sich entdeckt. Mitten im schönen Kurpark steckt seit ein paar Tagen ein mysteriöser Monolith aus Metall – eine intergalaktische Wegmarke, das ist doch völlig klar. Gesetzt von den ersten Kurgästen vom Mars!

Dass sich gleich in der Nähe der seltsamen Stele jetzt ein Bach giftgrün verfärbt, muss doch keinen wundern. Das passiert eben, wenn Marsmännchen nachts heimlich zum Wassertreten gehen!

Warum Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel seinen Haushalt nun umplanen muss

Wenn Bad Wörishofen in den interstellaren Reiseführern erst mal trendet, wird die Kneippstadt überrannt, soviel ist sicher. Bürgermeister Stefan Welzel wird seinen Haushalt also nochmals umkrempeln müssen. Ein stellvertretender Kurdirektor für extraterrestrische Angelegenheiten muss eingestellt werden. An Mister Spock führt dabei kein Weg vorbei. Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid kann ihren Flugplatz derweil schon mal zum Weltraum-Bahnhof ausbauen. Cessnas raus, Sternenkreuzer rein.

An diesem Kneipp-Botschafter führt für Bad Wörishofen jetzt kein Weg mehr vorbei

Stadtwerke-Chef Peter Humboldt entwickelt Ladesäulen für Hoverboards, vom Cover des neuen Gästemagazins grüßt der neue Kneipp-Botschafter Luke Skywalker. Bad Wörishofen: Startklar zur Landung.

Und wenn die Aliens doch nicht kommen? Auch kein Problem. Dann macht die Kneippstadt ihr Geschäft eben künftig mit den Ufo-Fans. Der Kurpark als Area 52 findet sicher seine Fans.

