Kuriose Objekte erzählen Mindelheims Geschichte

Einer dieser Zugänge, die das Mindelheimer Heimatmuseum so sehenswert machen: Ein mannshoher, schwarzer Schrank, in dessen Schubladen sich zahlreiche Schmetterlinge verschiedener Größen und Farben finden. „Wer die gesammelt hat, wissen wir bis heute nicht“, sagt Markus Fischer.

Plus Das Heimatmuseum in Mindelheim gehört zu den ältesten in ganz Schwaben. In alten Gemäuern erzählt es, wie die Stadt zu dem wurde, was sie heute ist - und so manch kuriose Geschichte.

Von Axel Schmidt

Knarzender Parkettboden, Gewölbe und schwere Holztüren – das Mindelheimer Heimatmuseum ist vielleicht nicht das modernste seiner Art. Wohl aber hat es einen ursprünglichen Charme, dem sich der Besucher nur schwer entziehen kann. Die Ausstellungsräume befinden sich in den historischen Gemäuern des alten Franziskanerinnen-Klosters Heilig Kreuz Mitten in der Altstadt. „Es ist die Mutter aller Museen in Mindelheim“, sagt Markus Fischer stolz.

Seit 2012 leitet Markus Fischer das Mindelheimer Heimatmuseum

Der 50-jährige Mindelheimer ist seit 2012 Leiter des Heimatmuseums und seit diesem Jahr zudem einer der vier Kreisheimatpfleger. Schon als Kind begeisterte er sich für das Historische der Heimat. Nicht zuletzt deswegen, weil er als Bub beim Spielen eine sogenannte Bilderbäckerfigur aus der Renaissancezeit gefunden hatte. Die steht heute noch in seinem Büro und zeigt ein mittelalterliches Pferd mit dem Torso eines Reiters. „Ab da habe ich mich für alles Historische interessiert. Mofafahren und Schallplatten waren nicht so mein Ding“, sagt er und schmunzelt.

Welche Geheimnisse sich in diesem Apothekerschrank wohl finden lassen?

Später studierte er Holzbautechnik und half damals schon bei Ausstellungen im Museum mit. Heute ist es sein Arbeitsplatz. Fischer kennt nicht nur die Geschichte, sondern auch die Geschichten rund um das Heimatmuseum. 1903 wurde es als „Städtisches Lokalmuseum“ gegründet und hatte sein erstes Zuhause direkt am Marienplatz.

Nur Museen in Augsburg und Kaufbeuren sind älter als das Mindelheimer Museum

Damit ist es nach den Museen in Augsburg und Kaufbeuren das drittälteste in Schwaben. Bis 1934 war es dann auf der Mindelburg untergebracht, ehe dort die Reichsbauernführerschule Einzug hielt. Seit 1948 nun befindet sich das Museum im Kloster Heilig Kreuz in der Hauberstraße. Sieben Räume und zwei Gänge beherbergen dort nun Gegenstände aus der Stadtgeschichte Mindelheims.

Allzeit bereit zum Schafkopfspiel: Ein Kartenspielset, das in eine kleine Dose und damit jede Westentasche passte.

Anhand derer kann man den Aufstieg der Ortschaft nachverfolgen, die sich aufgrund der Lage an der Mindel und des Verkehrsknotenpunkts zwischen Augsburg und Kempten sowie Memmingen und München entwickelt hat. Das älteste Stück etwa ist ein Schwert aus dem 14. Jahrhundert, also lange vor der Zeit Georg von Frundsbergs. Der „Vater der Landsknechte“, der das Selbstverständnis der Stadt bis heute prägt, ist natürlich auch präsent. Zwei „lange Spieße“, die Lanzen seiner Landsknechte, stehen im Eingangsbereich des Museums.

Doch nicht nur Mittelalterfans werden fündig. Freunde des Bieres oder der Gefäßkultur etwa haben einen eigenen Raum, randvoll mit kunstvoll gestalteten Bierkrügen.

Prost! Ein ganzer Raum widmet sich der Kunst am Bierkrug.

Für Kinder dürfte das Spielzeugzimmer ein Anziehungspunkt sein. Puppenstuben, Kaufläden oder Elastolintiere, die den heute bekannten Schleich-Tieren in nichts nachstehen, sind hier ausgestellt. Ebenso wie ein Spielzeug-Tabernakel, eine Kindermonstranz oder ein Priester-Überwurf. „Über das Spielzeug wollte man damals die Kinder auf das spätere Leben vorbereiten. Und wenn ein Kind später Pfarrer werden wollte, war das eine tolle Sache“, erzählt Fischer.

Damit auch Kinder Pfarrer spielen konnten, gab es diese Mini-Tabernakel und -monstranz sowie die Messgewänder.

Für „sein“ Museum seien nicht nur Kunstgegenstände, sondern vor allem auch volkskundliche Dinge relevant. Einzige Voraussetzung: Sie müssen etwas mit Mindelheim zu tun haben. Sein neuester Zugang etwa ist eine Art Spielhaus, an dessen Fassade stolz „Hundeggersche Buchhandlung“ prangt. „So etwas freut mich immer riesig“, sagt Fischer, der auch aktiv auf die Suche nach Mindelheimer Objekten geht.

Markus Fischer weiß aus seiner Kindheit häufig noch, wo Häuser standen

Oftmals kann er sich auf sein Gedächtnis verlassen. „Ich weiß noch aus meiner Kindheit, wo vieles steht.“ Etwa die Relieftafeln aus Gips aus der Mindelburg, die später in einem Privathaus hingen. Als das Haus abgerissen werden sollte, durfte sich Fischer bedienen. „Meistens sind es die alteingesessenen Familien, die interessante Objekte zuhause haben“, sagt er.

Der neueste Zugang: Eine Art Spielhaus, auf dessen Fassade die „Hundeggersche Buchhandlung“ verewigt ist.

Aber es gibt auch spannende Funde in öffentlichen Gebäuden. Als etwa vor einiger Zeit in der Mittelschule der Keller wegen eines Wasserschadens geräumt werden musste, kam ein schwarzer Schrank zum Vorschein. Sein Inhalt: zahlreiche Schmetterlinge aller Größen und Farben, fein säuberlich in Schubladen aufbewahrt. „Wer die gesammelt hat, wissen wir bis jetzt noch nicht“, sagt Fischer.

Die Mindelheimer Damenwelt schwor auf diese Haarkämme.

Dass das Mindelheimer Heimatmuseum in Sachen moderner Museumsdidaktik etwas hinterherhinkt – es gibt keine multimediale Begleitung –, kann Fischer verschmerzen. „Wenn man heute ein Museum neu konzipiert, dann ist das unerlässlich“, sagt Fischer. Aber: „Wenn etwa Schulklassen kommen, dann liegt es am Führer oder Leiter, wie man die Dinge rüberbringt. Man muss die Leute einfach mitreißen können“, sagt er. Buben beispielsweise interessierten sich natürlich für die Landsknechte, Mädchen stünden dagegen eher auf Geheimnisse.

Mehr Schein als Sein: ein Kachelofen in Holzschrankotpik.

Insgesamt würde sich Fischer wünschen, dass sich mehr junge Leute für die Geschichte ihres Heimatortes interessieren. „Wenn man weiß, wo man herkommt, weiß man, wo man hingeht“, philosophiert er. Deshalb seien Heimatmuseen, wie auch die Arbeit der Ortschronisten, immens wichtig. „Sie erhalten das, was zu verschwinden droht.“ Und ohne Vergangenheit gebe es keine Zukunft.

Bunt bemalte Pfeifenköpfe zieren diese Vitrine.

Die wichtigsten Informationen zum Mindelheimer Heimatmuseum

Das Heimatmuseum in der Hauberstraße ist jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr, jeden zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Parkmöglichkeiten gibt es in der Maximilianstraße sowie außerhalb der Altstadt, etwa am Forum. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.mindelheimer-museen.de

