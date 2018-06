25.06.2018

Lachtränen dank „Yesterday“ auf Schwäbisch

„Die Konsonanten“ bieten ihrem Publikum einen lustigen Abend, der aber auch seine stillen Momente hat

Einen heiteren Abend mit der Vokalgruppe „Die Konsonanten“ versprach bereits die Ankündigung mit dem Titel „Mah-na-Mah-na“ angelehnt am gleichnamigen Song von 1968, der bei uns vor allem durch die Muppet Show bekannt wurde.

Sie haben sich ein wenig lustig gemacht über sich und diesen Titel, da habe man den „starken Tiefgang“ der Programmauswahl für den Abend ja „quasi schon vorgegeben“. Gewiss standen die heiteren Momente im Vordergrund – und das war auch wunderbar passend für die sommerlich leichte Laune, die das Publikum gewiss noch in sich trug. Gleichwohl schafften es die Sängerinnen und Sänger, nicht nur zum Lachen zu bringen, sondern auch stille Momente zu kreieren, etwa mit dem Louis-Armstrong-Klassiker „What a wonderful world“ oder mit „Danny boy“, der inoffiziellen Hymne Irlands.

Sehr schön und vielleicht den meisten unbekannt auch die beiden Kompositionen aus Schweden aus dem Film „Wie im Himmel“, in welchem ein Musiker seiner stagnierenden Karriere zu entkommen sucht und dann ausgerechnet einen Chor in einem entlegenen Dorf übernehmen soll. Nach der ersten Probe im Film stellt er schockiert fest: „Da war schon viel Schönes dabei“ – im Film eine glatte Lüge und doch war es die Freude am Singen, die aus dem Chor etwas Wunderbares wachsen ließ. Die unermessliche Freude am Singen zieht so den Bogen zu den „Konsonanten“, bei denen die Freude ebenfalls in jedem Ton spürbar ist.

Einen Höhepunkt des Abends ganz anderer Art allerdings lieferte Lucia Maier. Sie stellte wie ihre Kollegen einige Titel vor; und einer davon war „Yesterday“ von den Beatles. Ein Klassiker, ein Traumstück, eines, an dem man sich ja nicht satthören kann. Doch irgendwie muss man ja auch mal was anderes versuchen, erzählt sie und berichtet von der Idee, das Ganze ins Schwäbische zu übertragen. Allein der Titel jedoch stellte eine Herausforderung dar – für Dialekt-Anfänger ohnehin, dies nur nebenbei. Maier trug anschließend „Yesterday“ auf Schwäbisch vor und sorgte für lach-tränende Augen im Publikum. „Ich hoffe, alle haben es verstanden – oder jetzt endlich verstanden.“ Nun, womöglich erschloss sich der Text vor allem mit der englischen Vorlage im Hinterkopf. Gleichwohl: Gesanglich blieben sie in der Originalsprache, allein weil der Song einfach zu schön ist.

Ein Abend mit den Konsonanten macht immer Freude, auch weil man die funkensprühende Energie der Sängerinnen und Sänger auf der Bühne förmlich greifen kann. Sie bedankten sich bei ihrem Chorleiter Günther Karlstetter für die gemeinsame Arbeit und er bedankte sich im Gegenzug in Anlehnung an den Song aus Schweden mit Augenzwinkern: „Ja, da war schon viel Schönes dabei.“ (tisch)

