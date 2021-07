Landkreis Augsburg

vor 53 Min.

Mit Hopfen gehen Krähen: Start-up entwickelt Pflanzenstärkungsmittel

Plus Ein Start-up hat eine interessante Entdeckung gemacht, die Landwirten - auch im Unterallgäu - gegen Krähen helfen könnte. Dabei soll keine Chemie eingesetzt werden oder es zu anderen Belastungen kommen.

Von Maximilian Czysz

Ärger mit Krähen, das kennt man in Mindelheim und mittlerweile auch in Bad Wörishofen. Aus dem Schwabmünchner Stadtpark wiederum haben sich die Saatkrähen vorübergehend verabschiedet. Jetzt machen sie allerdings „Brotzeit“ auf den Feldern: So beschreibt Heinz Schwarzenbacher vom Verschönerungsverein das Verhalten der Vögel nach der Brut. Tausende der Tiere machen auf der freien Flur nicht nur viel Lärm. Sie fressen auch die Felder leer. Ganz zum Ärger der Landwirte. Vielleicht gibt es eine Lösung.

