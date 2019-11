vor 57 Min.

Landkreis-Finanzen: Die Spielräume werden enger

Der Kreiskämmerer im Unterallgäu bereitet die Kreisräte in der ersten Haushaltsberatung auf weniger gute Zeiten vor.

Von Sandra Baumberger

Noch gibt es zwar einige Unbekannte, aber schon jetzt zeichnet sich laut Kreiskämmerer Sebastian Seefried ab, dass die finanziellen Spielräume des Landkreises im kommenden Jahr enger werden. Traditionsgemäß markierte die Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus des Unterallgäuer Kreistags den Auftakt der Haushaltsberatungen für das nächste Jahr. In den kommenden Monaten werden sich die Kreisräte in mehreren Sitzungen im Detail mit den Einnahmen und Ausgaben des Landkreises auseinandersetzen. Beschlossen werden soll der Kreishaushalt 2020 dann am 23. März.

Wie der Kreiskämmerer erläuterte, arbeiten derzeit die Sachgebiete im Landratsamt intensiv daran, die Einnahmen und Ausgaben in ihrem Verantwortungsbereich zu planen. Einige Punkte, die einen entscheidenden Einfluss auf den Kreishaushalt 2020 haben, seien jedoch aktuell noch unklar: Wie entwickelt sich der kommunale Finanzausgleich? In welche Richtung geht es bei der Bezirksumlage? Und: Wie schließt das Haushaltsjahr 2019 ab? Sicher sei schon jetzt, dass die Umlagekraft zwar auch im kommenden Jahr leicht steige – nämlich um voraussichtlich 2,5 Prozent. Dies entspreche jedoch nur einem Bruchteil der Vorjahre – 2019 war die Umlagekraft noch um 10 Prozent gestiegen – und die Steigerungsrate dürfte hinter der allgemeinen Kostensteigerung insbesondere in den Bereichen Bauen, Personal und Soziales zurückbleiben.

Im Unterallgäu war man verwöhnt, sagt der Kämmerer

„Wir waren die letzten Jahre wirklich verwöhnt“, so Seefried. Er rechnet damit, dass die Ausgaben für die Pflichtaufgaben des Landkreises stärker steigen werden als die zu erwartenden Steuereinnahmen. Diese erhält der Landkreis indirekt über die sogenannte Kreisumlage, die die Gemeinden an den Landkreis zahlen. Der Kämmerer empfahl den Kreisräten deshalb, zusätzliche oder erhöhte freiwillige Leistungen und Zuschüsse besonders kritisch zu hinterfragen.

Der Hebesatz für die Kreisumlage war im vergangenen Jahr vor dem Hintergrund einer Rücklagenentnahme einmalig auf 44,1 Prozent gesenkt worden. Sollte das Jahr 2019 nun besser abschließen als erwartet, müsste weniger Geld aus der Rücklage entnommen werden und der Landkreis hätte für die Höhe des Kreisumlagenhebesatzes auch 2020 mehr Spielraum.

Die Glückswege sind ein wichtiges Projekt im Bereich Wirtschaft und Tourismus

Den Haushaltsplan im Bereich Wirtschaft und Tourismus erläuterte Sachgebietsleiter Michael Stoiber. Wichtige Posten sind darin beispielsweise das Projekt „Glückswege“, die Mitgliedschaft in der Allgäu GmbH, Kosten für Messeauftritte, die Unterallgäuer Gesundheitswoche sowie die Neuauflage von Broschüren.

Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sprachen sich einstimmig dafür aus, die Haushaltsansätze für den Bereich Wirtschaft und Tourismus wie vorgestellt zu bilden.

