Landratswahl: Diskussion der Kandidaten mit Liveübertragung

Die vier Bewerber um das Amt des Landrats im Unterallgäu stellen sich der Diskussion. Diese wird auch live im Internet übertragen.

Von Johann Stoll

Die Unterallgäuer werden am Sonntag, 15. März, einen neuen Landrat wählen. Und es sieht nach einem spannenden Rennen aus. Schließlich tritt Amtsinhaber Hans-Joachim Weirather ( Freie Wähler) nicht mehr an (Hier erfahren Sie mehr: Landrat im Unterallgäu: Ein Amt, das Kräfte zehrt )

Wer sich ein differenziertes Bild von den vier Bewerbern machen möchte, ist bei einer Podiumsdiskussion der Memminger und der Mindelheimer Zeitung am Donnerstag, 5. März, in der Hawanger Festhalle genau richtig. Zudem wird die Veranstaltung live auf der Seite www.mindelheimer-zeitung.de/lokales übertragen.

Bei unserer Podiumsdiskussion können Sie alle Kandidaten hautnah erleben

Die Podiumsdiskussion in Hawangen beginnt um 19 Uhr, Einlass in die Halle ist ab 18.30 Uhr. Platzkarten werden nicht vergeben. Der Eintritt ist aber frei. Die Zahl der Sitzplätze ist auf 864 beschränkt. Wer also sicher dabei sein will, muss rechtzeitig kommen.

An dem Abend werden die beiden Moderatoren, die Redaktionsleiter der Memminger und Mindelheimer Zeitung, Thomas Schwarz und Johann Stoll, den Kandidaten auf den Zahn fühlen und auch Fragen von Zeitungslesern stellen.

