vor 49 Min.

Landwirte - "die Bauernopfer der Politik"

Michael Schütz findet, dass die Bauern zu Unrecht kritisiert werden. Fortschritt müsse auch in der Landwirtschaft und bei den Tieren genutzt werden, findet er. Das Problem der Bauern: Sie seien zum Spielball geworden.

Michael Schütz aus Edenhausen sieht die Landwirtschaft nach dem Tierschutzskandal von Bad Grönenbach zu Unrecht in der Kritik.

Der MZ-Beitrag „Woran die Landwirtschaft krankt“ vom 15. Juli (Hier geht's zum Originaltext: Tierschutz: Woran die Landwirtschaft krankt ) hat Zustimmung und Widerspruch gleichermaßen ausgelöst. Landwirt Michael Schütz aus Edenhausen im Raum Krumbach gehört zu den Kritikern. Er sieht die Landwirtschaft zu Unrecht in ein schlechtes Bild gerückt.

Die Durchschnittskuh verlässt die Betriebe nach 2,5 Laktationen. Die meisten Tiere seien aber weder verbraucht noch ausgemergelt. „Kein Betrieb dieser Welt kann es sich leisten Tiere zu verschleißen“. Eine Jungkuh kostet zur Aufzucht zwischen 1600 und 2000 Euro. Ein Verschleiß würde den Ruin bedeuten. Der Abgangsgrund Nummer eins ist Unfruchtbarkeit, gefolgt von geringer Leistung und Euterkrankheiten. Diese Tiere sind in aller Regel ausgemästet, betont Schütz.

Die Leistungsfähigkeit der Tiere hat sich in den vergangenen 30 Jahren fast verdoppelt. Heute weiß man, welchen Energieaufwand eine Kuh für sich und für jeden Liter Milch hat. Aus diesen Daten kann man eine Fütterung so zusammenstellen, dass das Tier auch 50 Liter Milch „erfressen“ kann. In der Zukunft wird das Futter der Milchkühe auch aminosäuretechnisch analysiert und optimiert werden, um sie optimal und Ressourcen schonend auszufüttern. „Nur eine gesunde Kuh gibt viel Milch.“

Sollen die Kühe älter werden, müsste man sie auch anders füttern

Würde man einem Betrieb vorschreiben, dass jede Kuh, wie in dem Zeitungsbericht gefordert, vier Kälber bekommen müsste, würden die Tiere zu fett werden. Das wäre ein richtiges Problem. Wenn jedes Tier ein bestimmtes Alter erreichen soll, müsste auch anders gefüttert werden. Wer den genetischen Fortschritt nutzen will, müsse Tiere auch ersetzen und bei geringer Leistung auch früher. Fortschritt müsse auch in der Landwirtschaft und bei Tieren genutzt werden.

Das Problem der Landwirte sei, dass sie zum Spielball geworden seien. Der Landhandel gebe seine Kosten 1:1 weiter. Molkereien, Mühlen und Schlachthöfe machten genau das Gleiche: Kostenerhöhungen und Verluste würden durchgereicht. „Die Milchbranche verdient immer am meisten Geld, wenn die Milch wenig kostet.“

Vor etwa einem Jahr bekam der nicht genfreie Hof von Schütz 34 Cent je Liter Milch. „Heute genfrei bekommen wir genau das gleiche Geld, obwohl wir einen Zuschlag in der Höhe von einem Cent für genfrei ausgewiesen haben.“ Heißt: Der Hof produziert für den gleichen Preis, aber wesentlich teurer.

Die Industrie profitiere von den strengen Vorgaben für die Landwirtschaft

Der Landwirt sei Bauernopfer der Politik. Sie komme immer „auf noch haarsträubendere Vorgaben“, etwa die Düngereform oder das Verbot von einigen Pflanzenschutzmitteln. Nutznießer sei die Industrie: Gülletechnik-Hersteller zum Beispiel. Ein Güllefass, das diesen Vorgaben entspricht, kostet zwischen 80.000 und 150.000 Euro. Die Produkte müssten wieder so vergütet werden, dass eine Familie auch von 80 Kühen leben kann. „Das ist zur Zeit nahezu nicht möglich.“

Schütz geht auch auf die wichtigesten Krankheiten und Stoffwechselprobleme von Milchkühen ein, welche eben zum Abgang der Kuh führen können. Sie sind der Dreh- und Angelpunkt und entscheiden über den Fortbestand als „erfolgreiche Milchkuh“. Der Kalziumhaushalt spielt hierbei eine erhebliche Rolle. Der im Bericht verwendete Begriff „Knochenmelken“, verbunden mit dem Ausschuhen einer Kuh, ist dem Landwirt aber fremd.

Meistens führten Fütterungsfehler, Futterqualität oder Managementschwierigkeiten zu diesen Problemen. Das Auftreten der oben genannten Krankheiten stellt aber die Ausnahme dar, betont Schütz. (mz)