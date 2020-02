vor 18 Min.

Landwirtschaft: Lieber mit-, nicht übereinander reden

Der erste Landwirtschaftsstammtisch in Mindelheim war ein Erfolg.

Von Tina Schlegel

Miteinander und nicht übereinander wollten sie ins Gespräch kommen – der Bund Naturschutz mit Verbrauchern und Landwirten aus der Region. In der Mindelheimer Kulturfabrik fand der erste musikalische Landwirtschaftsstammtisch statt und war ein gutes Zeichen, ein erster Erfolg und ein gelungener Austausch, der definitiv Fortsetzung erfahren soll und wird. Damit aus der Begegnung auch ein musikalischer Abend wurde, spielte der BBC, der Bio-Bauern-Chor, der für Stimmung, aber auch für nachdenkliche Momente sorgte.

Meinungen verbreiten sich schneller als Informationen

Es ist ein Kennzeichen unserer Zeit, dass viele schnell mit ihrer Meinung dabei sind, schneller als die Information verbreitet sich diese in sozialen Netzwerken, oft verhärten sich gerade dadurch die Fronten und das, obwohl man bei genauerer Betrachtung vielleicht sogar ähnliche Ziele verfolgt. Dieser Eindruck entstand auch in der Kulturfabrik relativ schnell. Silke Lotterbach, stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbandes vom Bund Naturschutz moderierte den Abend. Als Ziele nannte sie das erste Kennenlernen von interessierten Verbrauchern und Landwirten, einen Austausch der eigenen Wünsche und Sorgen sowie ein Sammeln von Zielen für die Region. Das war ein wichtiger Punkt und sollte es auch bleiben: Sich gemeinsam auf Ziele zu einigen, die umsetzbar sind. Die rund 50 Gäste sollten sich vorstellen und ihre Erwartungen nennen. Anschließend wurde zu einigen genannten Themen diskutiert. Man muss festhalten, dass unter den Anwesenden natürlich für das Thema offene und überdies sehr gut informierte Verbraucher und Landwirte da waren. Frederik Schüttler, der 1. Vorsitzende des Ortsverbandes des Bund Naturschutzes, der Lotterbach zur Seite stand, nannte die anwesenden Landwirte die „Vorzeigelandwirte“ der Region, so dass an dem Abend keine Konfrontationen das Thema beherrschten, vielmehr tatsächlich ein gemeinsames Planen, wie Dinge sich in der Region entwickeln sollten. Die Landwirte etwa wünschen sich neben dem gemeinsamen Eintreten für eine bessere Agrarpolitik auf Bundesebene vor allem, dass sie als „bäuerliche Landwirte“ weg von der ihnen aufgezwungenen Spezialisierung kommen, hier sei die falsche Agrarförderung des Staates schuld, der die Bauern in den Ruin treibe, eine Entwicklung, die für den Landstrich katastrophale Folgen habe.

In Mindelheim wurde ein Wertewandel beim Verbraucher gefordert

Damit Landwirte aber wieder breit aufgestellte Landwirtschaft betreiben können, muss ein Wertewandel beim Verbraucher stattfinden. Auch die anwesenden Verbraucher äußerten diesen Wunsch, nicht „Geiz ist geil“ sollte weiter für einen Werteverlust sorgen, stattdessen der Wunsch nach Qualität und vor allem eine Heimatverbundenheit, die sich schlicht auch mal darin zeigen könnte, regional einzukaufen - als Loyalität mit einer Region, die lebenswert bleiben soll. Wer im Discounter nach wie vor zum weit gereisten Billigprodukt greift, der unterstützt ein krankes System der Lebensmittelindustrie und belastet zusätzlich die Umwelt. Erste Ideen für Wege aus der Krise sind eine aktualisierte Liste auf den Seiten des Bund Naturschutz, aus denen Verbraucher ersehen können, wo sie regional und bewusst einkaufen können. Der Wunsch, diese regionalen Produkte auch in öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Kindergärten sowie Kantinen einzuführen steht übergroß im Raum. Auch wurde der Wunsch nach einem Verkaufsladen laut, der nur regionale Bioprodukte anbietet – der Bedarf wäre da.

Leidenschaftliche Diskussion in der Mindelheimer Kulturfabrik

Es wurde auf allen Seiten leidenschaftlich diskutiert und es wird noch einige solcher Abende brauchen, vor allem aber braucht es auch den Willen von beiden Seiten, aufeinander zu zugehen. Ein erster Schritt ist getan. Eine gesunde Region braucht eine gesunde Landwirtschaft und Bewohner mit menschlichen und gesunden Werten und dafür ist nicht allein die Politik, sondern jeder selbst (mit-)verantwortlich.