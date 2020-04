Lausbub Niklas (5) und sein kleines Versteckspiel...

Plus Wie ein Fünfjähriger seiner Mutter ausbüxte und dadurch eine Großfahndung der Polizei auslöste.

Und plötzlich war er weg. Dabei hatte ihn seine Mama gerade noch gesehen, wie er ganz friedlich im Garten gespielt hatte. Doch dann war Niklas verschwunden. Natürlich suchte ihn seine Mutter, rief nach ihrem Niklas, machte sich immer mehr Sorgen. Denn Niklas sei bislang noch nie ausgebüxt, er sei sonst eigentlich ganz vernünftig, beschreibt die Mutter ihren Sohn.

Nachbarn und Freunde suchten den Buben im ganzen Dorf

Vielleicht hatte es ihn in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen einfach zum nahen Spielplatz gezogen, um der Langeweile etwas zu entfliehen? Nein, auch hier keine Spur von Niklas. Die Mutter rannte zu den Nachbarn und fragte, ob sie vielleicht den fünfjährigen Niklas gesehen hatte, Freunde und Bekannte suchten mit Auto und auf Fahrrädern im ganzen Dorf nach Niklas – ohne Erfolg.

Nach gut einer Stunde wusste sich die junge Frau dann nicht mehr anders zu helfen, wählte die Notrufnummer der Polizei und schilderte den Beamten der Bad Wörishofer Polizeiinspektion ganz aufgelöst vom Verschwinden ihres Sohnes.

Die Umstände ließen aus Sicht von Bad Wörishofens Polizeichef Thomas Maier gar keine andere Entscheidung zu, als sofort eine Großfahndung einzuleiten. An der Suche nach dem vermissten Jungen beteiligten sich am Mittwochnachmittag Dutzende Beamte aus Bad Wörishofen und den umliegenden Polizeidienststellen Mindelheim, Buchloe und Kaufbeuren. Sogar ein Einsatzzug aus Neu-Ulm wurde alarmiert, um die Großfahndung zu unterstützen.

Als Niklas die Tränen seiner Mama sah, bekam er doch ein schlechtes Gewissen

Um die genaueren Umstände abzuklären, fuhr eine Polizeistreife dann direkt nach Wiedergeltingen zur verängstigen und inzwischen völlig aufgelösten Mutter. Doch siehe da - just in diesem Moment trottete Niklas um die Ecke seines Elternhauses und wunderte sich erstmal, warum so viele Leute hier waren. Er hatte sich hinter den Mülltonnen im Carport versteckt.

Überglücklich und erleichtert konnte ihn seine Mutter wieder in die Arme schließen. Als der kleine Lausbub dann die Tränen seiner Mama sah, da habe er ein ganz schön schlechtes Gewissen bekommen und ganz ganz fest versprochen, so etwas bestimmt nie wieder zu machen.

Und auch die eingesetzten Beamten nahmen es letztlich mit Humor: „Lieber herzhaft gelacht, als ein Kind suchen zu müssen“, so Polizeichef Maier.