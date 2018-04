vor 41 Min.

Leichenfund im Baggersee

Eine schreckliche Entdeckung machte ein Passanten am Dienstagnachmittag an einem Baggersee in der Nähe von Rammingen: Laut Polizei trieb im Wasser der leblose Körper eines Mannes.

Die Ramminger Feuerwehr barg die Leiche. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Fremd- oder Gewalteinwirkung kann laut Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand, ausgeschlossen werden.

